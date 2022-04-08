Минобороны: в Мариуполе засели наемники, говорящие на 6 языках

08 апреля 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

Игорь Конашенков рассказал, что в оккупированных районах Мариуполя находятся иностранные наемники Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мариуполе находится много наемных солдат из других стран, которые говорят на европейских иностранных языках. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В оккупированных районах города Мариуполя находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках», — сказал он на брифинге ведомства, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». Российские вооруженные силы перехватили радиопереговоры наемников из Мариуполя. Конашенков подчеркнул, что в городе сейчас «не защитники так называемых европейских ценностей, а иностранные наемники, прибывшие убивать славян за американские доллары», приводит цитату деловое издание «Взгляд». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Тогда президент России Владимир Путин отметил, что ее цель — денацификация территории, а не ее оккупация. На стороне Украины, кроме ВСУ, сражаются наемники из разных стран. Ряд изданий из США, Европы и Латинской Америки обнародовали интервью некоторых из них. Наемники утверждали, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса», пишет Nation News. По их словам, они проходят лишь короткий инструктаж, который длится пару часов, а затем сразу отправляются в зону боевых действий. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Мариуполе находится много наемных солдат из других стран, которые говорят на европейских иностранных языках. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В оккупированных районах города Мариуполя находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках», — сказал он на брифинге ведомства, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». Российские вооруженные силы перехватили радиопереговоры наемников из Мариуполя. Конашенков подчеркнул, что в городе сейчас «не защитники так называемых европейских ценностей, а иностранные наемники, прибывшие убивать славян за американские доллары», приводит цитату деловое издание «Взгляд». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Тогда президент России Владимир Путин отметил, что ее цель — денацификация территории, а не ее оккупация. На стороне Украины, кроме ВСУ, сражаются наемники из разных стран. Ряд изданий из США, Европы и Латинской Америки обнародовали интервью некоторых из них. Наемники утверждали, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса», пишет Nation News. По их словам, они проходят лишь короткий инструктаж, который длится пару часов, а затем сразу отправляются в зону боевых действий.