Боррель подтвердил воинственные намерения ЕС против России

Евросоюз обсудит дальнейшую военную помощь Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз намерен добиваться решения конфликта на Украине силовым путем. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя. <…> Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», — приводит слова пресс-службы Еврокомиссии ТАСС.

Ранее Боррель заявил, что конфликт на Украине должен быть разрешен военным путем и выигран «на поле боя», пишет «Царьград». В ответ председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Боррелю уйти в отставку.

С 24 февраля на Украине проходит спецоперация РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация, а не оккупация. По его словам, приоритетом армии РФ является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре.