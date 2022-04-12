Украинские националисты вербуют российскую молодежь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация доклада Андрея Манойло
Националисты пытаются осуществить теракты руками российской молодежи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты предпринимают попытки вербовки российской молодежи и склоняют ее к совершению терактов на территории РФ. Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета РФ.

«В условиях проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе особого внимания требуют факты вовлечения в свои ряды членами украинских неонацистских группировок молодежи и склонение ее к совершению преступлений, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств», — указано в сообщении. В связи с этим комитетом ведется профилактическая работа с лицами, восприимчивыми к пропаганде террористов, уточняет портал News.ru.

Ранее ФСБ задержала в Подмосковье сторонника украинской организации «Правый сектор» (признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Известно, что задержанный прошел курсы диверсионной подготовки НАТО, а также участвовал в боевых действиях в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины участвуют наемники из разных стран. Как сообщают издания США, Европы и Латинской Америки, иностранные наемники жалуются, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса».

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские националисты предпринимают попытки вербовки российской молодежи и склоняют ее к совершению терактов на территории РФ. Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета РФ. «В условиях проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе особого внимания требуют факты вовлечения в свои ряды членами украинских неонацистских группировок молодежи и склонение ее к совершению преступлений, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств», — указано в сообщении. В связи с этим комитетом ведется профилактическая работа с лицами, восприимчивыми к пропаганде террористов, уточняет портал News.ru. Ранее ФСБ задержала в Подмосковье сторонника украинской организации «Правый сектор» (признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Известно, что задержанный прошел курсы диверсионной подготовки НАТО, а также участвовал в боевых действиях в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины участвуют наемники из разных стран. Как сообщают издания США, Европы и Латинской Америки, иностранные наемники жалуются, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...