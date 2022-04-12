Украинские националисты вербуют российскую молодежь

Националисты пытаются осуществить теракты руками российской молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты предпринимают попытки вербовки российской молодежи и склоняют ее к совершению терактов на территории РФ. Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета РФ.

«В условиях проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе особого внимания требуют факты вовлечения в свои ряды членами украинских неонацистских группировок молодежи и склонение ее к совершению преступлений, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств», — указано в сообщении. В связи с этим комитетом ведется профилактическая работа с лицами, восприимчивыми к пропаганде террористов, уточняет портал News.ru.

Ранее ФСБ задержала в Подмосковье сторонника украинской организации «Правый сектор» (признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Известно, что задержанный прошел курсы диверсионной подготовки НАТО, а также участвовал в боевых действиях в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины участвуют наемники из разных стран. Как сообщают издания США, Европы и Латинской Америки, иностранные наемники жалуются, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса».

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