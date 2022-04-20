Песков восхитился артистами из РФ, поддержавшими спецоперацию

20 апреля 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков восхищается российскими звездами, которые едут на Донбасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле с восхищением относятся к знаменитостям, которым не чужда тема Украины, спецоперации и Донбасса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отношении к артистам, которые ездили или ездят на Донбасс, в госпитали либо помогать российским солдатам. «Эти люди достойны восхищения. Они абсолютно все правильно делают. К этому можно только в одном русле относиться — мы признательны, а это главное. Они делаю это по зову сердца, продолжая славные традиции, которые были в нашей стране всегда», — отметил он на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU. Одной из известных медийных личностей, которая открыто выступала за начало спецоперации на Украине, стала рок-певица Юлия Чичерина. За поддержку российской стороны против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Новость о признании Россией независимости ДНР и ЛНР жители Донецка встретили салютом на центральной площади, среди празднующих была и певица. Ранее она получила гражданство в Донецкой народной республике. Рэпер Хаски также поехал в Донецк поддержать российские войска. В результате спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля, освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Действия российских войск на этой территории — демилитаризация и денацификация, об оккупации речи не идет. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Кремле с восхищением относятся к знаменитостям, которым не чужда тема Украины, спецоперации и Донбасса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отношении к артистам, которые ездили или ездят на Донбасс, в госпитали либо помогать российским солдатам. «Эти люди достойны восхищения. Они абсолютно все правильно делают. К этому можно только в одном русле относиться — мы признательны, а это главное. Они делаю это по зову сердца, продолжая славные традиции, которые были в нашей стране всегда», — отметил он на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU. Одной из известных медийных личностей, которая открыто выступала за начало спецоперации на Украине, стала рок-певица Юлия Чичерина. За поддержку российской стороны против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Новость о признании Россией независимости ДНР и ЛНР жители Донецка встретили салютом на центральной площади, среди празднующих была и певица. Ранее она получила гражданство в Донецкой народной республике. Рэпер Хаски также поехал в Донецк поддержать российские войска. В результате спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля, освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Действия российских войск на этой территории — демилитаризация и денацификация, об оккупации речи не идет.