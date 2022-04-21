Посольство РФ назвало новые санкции США жестом отчаяния

Ведомство считает санкции США против РФ надуманными и беспочвенными Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США не могут подчинить Россию несмотря на вводимые против нее санкции. В частности, последний пакет ограничений Запада — это жест отчаянья. Об этом заявили в посольстве России в США.

«Из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают все более абсурдный характер. Это свидетельствует об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

В посольстве пояснили, что «рестрикциями Россию не запугать». Кроме того, все цели спецоперации на Украине будут выполнены, приводит информацию RT. Американским властям российские дипломаты посоветовали обратить внимание на то, что вместо ожидаемых ими потрясений в РФ ущерб получают сами США, дополняет Life .

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, мирные жители Донбасса обстреливались системами залпового огня «Град», «Ураган» и авиаракетами и авиабомбами.

Несмотря на цели России остановить напрасную гибель украинцев, страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции. Они коснулись банковского и экономического сектора. Последний пакет ограничений ввели 20 апреля. Однако судя по информации, от санкций пострадали в первую очередь европейцы. Они жалуются на резко выросшие счета за электроэнергию, цены на продукты, газ и воду.

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