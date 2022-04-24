Российские военные уничтожили более 100 националистов на Украине

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Минобороны РФ сообщило, что удалось уничтожить до 150 националистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российским военным удалось уничтожить еще порядка 150 украинских националистов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Уничтожено до 150 националистов», — сообщают в военном ведомстве.

Уточняется также, что военным удалось уничтожить девять военных объектов высокоточными ракета, а еще 26 силами авиации. Так, армия РФ смогла ликвидировать предприятие по производству взрывчатых веществ и порохов в районе Павлограда.

Российские военные находятся на Украине для проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации по указу президента РФ Владимира Путина. Глава государства уточнял, что планов по оккупации территории нет. Спецоперация была необходима для того, чтобы предотвратить полномасштабное наступление на Донбасс силами ВСУ и прекратить геноцид мирного населения республик.

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Российским военным удалось уничтожить еще порядка 150 украинских националистов. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Уничтожено до 150 националистов», — сообщают в военном ведомстве. Уточняется также, что военным удалось уничтожить девять военных объектов высокоточными ракета, а еще 26 силами авиации. Так, армия РФ смогла ликвидировать предприятие по производству взрывчатых веществ и порохов в районе Павлограда. Российские военные находятся на Украине для проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации по указу президента РФ Владимира Путина. Глава государства уточнял, что планов по оккупации территории нет. Спецоперация была необходима для того, чтобы предотвратить полномасштабное наступление на Донбасс силами ВСУ и прекратить геноцид мирного населения республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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