Российские военные уничтожили более 100 националистов на Украине

Российским военным удалось уничтожить еще порядка 150 украинских националистов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Уничтожено до 150 националистов», — сообщают в военном ведомстве.
Уточняется также, что военным удалось уничтожить девять военных объектов высокоточными ракета, а еще 26 силами авиации. Так, армия РФ смогла ликвидировать предприятие по производству взрывчатых веществ и порохов в районе Павлограда.
Российские военные находятся на Украине для проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации по указу президента РФ Владимира Путина. Глава государства уточнял, что планов по оккупации территории нет. Спецоперация была необходима для того, чтобы предотвратить полномасштабное наступление на Донбасс силами ВСУ и прекратить геноцид мирного населения республик.
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