Российские военные уничтожили более 100 националистов на Украине

24 апреля 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ сообщило, что удалось уничтожить до 150 националистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским военным удалось уничтожить еще порядка 150 украинских националистов. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Уничтожено до 150 националистов», — сообщают в военном ведомстве. Уточняется также, что военным удалось уничтожить девять военных объектов высокоточными ракета, а еще 26 силами авиации. Так, армия РФ смогла ликвидировать предприятие по производству взрывчатых веществ и порохов в районе Павлограда. Российские военные находятся на Украине для проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации по указу президента РФ Владимира Путина. Глава государства уточнял, что планов по оккупации территории нет. Спецоперация была необходима для того, чтобы предотвратить полномасштабное наступление на Донбасс силами ВСУ и прекратить геноцид мирного населения республик. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российским военным удалось уничтожить еще порядка 150 украинских националистов. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Уничтожено до 150 националистов», — сообщают в военном ведомстве. Уточняется также, что военным удалось уничтожить девять военных объектов высокоточными ракета, а еще 26 силами авиации. Так, армия РФ смогла ликвидировать предприятие по производству взрывчатых веществ и порохов в районе Павлограда. Российские военные находятся на Украине для проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации по указу президента РФ Владимира Путина. Глава государства уточнял, что планов по оккупации территории нет. Спецоперация была необходима для того, чтобы предотвратить полномасштабное наступление на Донбасс силами ВСУ и прекратить геноцид мирного населения республик.