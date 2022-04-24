Граждане соседних стран покупают в Белоруссии соль, заявил Александр Лукашенко Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

В странах Прибалтики нет гречневой крупы и соли. Чтобы купить продукты, граждане Латвии, Польши и Литвы едут в Беларусь. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить, ладно крупы — соли нет, соли просят у нас», — его слова передает telegram-канал белорусского издания «Белта».

Лукашенко сделал такое заявление при посещении на Пасху храма Преображения Господня в поселке Копысь Оршанского района, уточняет Life . Белорусский лидер уточнил, что пограничники пропускают граждан соседних стран, так как препятствий для «нормальной жизни соседей» быть не должно, особенно в канун религиозных праздников, добавляет Nation News.

24 апреля православные христиане отмечают День святой Пасхи. Группы российских паломников уже приняли Святой огонь на богослужении в храме Гроба Господня в Иерусалиме и доставили его в российские города. С праздником поздравил россиян и президент РФ Владимир Путин. Он обратился к гражданам и отметил, что праздник «пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости».