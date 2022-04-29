Россия снимет ограничения на въезд в ДНР, ЛНР и еще в две страны

29 апреля 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

Ограничения перестанут действовать 16 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 С 16 мая граждане России смогут выезжать через госграницу в ДНР и ЛНР, Киргизию и Армению. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с COVID-19. «По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение снять с 16 мая 2022 года ряд ограничений на пересечение государственной границы <…> на выезд граждан России на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — говорится в сообщении оперштаба. Кроме того, согласно сообщению, Россия снимает ограничение на въезд граждан в Республику Армения и Киргизскую Республику. Граждане Армении и Киргизии также смогут свободно пересекать российско-грузинский участок госграницы России. Помимо этого, РФ возобновит авиасообщение с Эквадором. Ранее стало известно о том, что Казахстан открыл свои границы с 11 апреля. Для того, чтобы попасть в страну, при себе нужно иметь отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации от коронавируса. При этом эти документы не понадобятся при пересечении границы из Казахстана в Россию. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

С 16 мая граждане России смогут выезжать через госграницу в ДНР и ЛНР, Киргизию и Армению. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с COVID-19. «По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение снять с 16 мая 2022 года ряд ограничений на пересечение государственной границы <…> на выезд граждан России на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — говорится в сообщении оперштаба. Кроме того, согласно сообщению, Россия снимает ограничение на въезд граждан в Республику Армения и Киргизскую Республику. Граждане Армении и Киргизии также смогут свободно пересекать российско-грузинский участок госграницы России. Помимо этого, РФ возобновит авиасообщение с Эквадором. Ранее стало известно о том, что Казахстан открыл свои границы с 11 апреля. Для того, чтобы попасть в страну, при себе нужно иметь отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации от коронавируса. При этом эти документы не понадобятся при пересечении границы из Казахстана в Россию.