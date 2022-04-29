29 апреля 2022

Россия снимет ограничения на въезд в ДНР, ЛНР и еще в две страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, самолет
Ограничения перестанут действовать 16 мая Фото:
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Коронавирус COVID-19

С 16 мая граждане России смогут выезжать через госграницу в ДНР и ЛНР, Киргизию и Армению. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с COVID-19.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение снять с 16 мая 2022 года ряд ограничений на пересечение государственной границы <…> на выезд граждан России на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, согласно сообщению, Россия снимает ограничение на въезд граждан в Республику Армения и Киргизскую Республику. Граждане Армении и Киргизии также смогут свободно пересекать российско-грузинский участок госграницы России. Помимо этого, РФ возобновит авиасообщение с Эквадором.

Ранее стало известно о том, что Казахстан открыл свои границы с 11 апреля. Для того, чтобы попасть в страну, при себе нужно иметь отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации от коронавируса. При этом эти документы не понадобятся при пересечении границы из Казахстана в Россию.

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С 16 мая граждане России смогут выезжать через госграницу в ДНР и ЛНР, Киргизию и Армению. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с COVID-19. «По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение снять с 16 мая 2022 года ряд ограничений на пересечение государственной границы <…> на выезд граждан России на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — говорится в сообщении оперштаба. Кроме того, согласно сообщению, Россия снимает ограничение на въезд граждан в Республику Армения и Киргизскую Республику. Граждане Армении и Киргизии также смогут свободно пересекать российско-грузинский участок госграницы России. Помимо этого, РФ возобновит авиасообщение с Эквадором. Ранее стало известно о том, что Казахстан открыл свои границы с 11 апреля. Для того, чтобы попасть в страну, при себе нужно иметь отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации от коронавируса. При этом эти документы не понадобятся при пересечении границы из Казахстана в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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