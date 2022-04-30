Часть метеорита в Подмосковье нашли на огороде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель села Трубино (Подмосковье) раскопал в своем огороде камень из железа, который, скорее всего является метеоритом. Сейчас он решил продать его за 500 тысяч рублей.

«Смотрю, лежит что-то металлическое. Взял магнит — он сработал. Решил отвезти в лабораторию, там подтвердили, что состав 98% чистого железа. Его даже болгарка не может распилить. У нас в районе никаких металлообрабатывающих заводов нет, да и нашел я его на глубине в два метра. Думаю, это точно метеорит», — цитирует мужчину интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Российский ученый-геохимик, академик РАН Юрий Костицын уточнил, что это действительно может быть метеорит. «Конечно, их сложно узнать среди камней и мужчине повезло. Его можно продать за высокую цену, если это, например, марсианский метеорит. Но по фотографиям очень сложно оценить, нужно проводить исследования», — сообщил ученый.

Ранее сервис объявлений Avito составил топ городов, в которых торгуют метеоритами. Лидерами оказались Москва, Челябинск (где в 2013 году упал метеорит) и Санкт-Петербург. Самый дорогой лот был опубликован продавцом из Казани, который выставил на торги метеорит за два млн рублей. Кроме метеоритов и их осколков, жители России продают сделанные из них ювелирные украшения, монеты и сувениры.