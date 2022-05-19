Военные РФ нашли мастерскую «Азова»* по производству патронов. Видео

19 мая 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

В бункере националисты «Азова» забивали патроны порохом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные обнаружили в пригороде Мариуполя бункер националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В нем боевики организовали мастерскую по производству патронов. На кадрах, опубликованных Пятым каналом, видно, что укрытие сделано из бетона. В нем боевики забивали патроны порохом. На стеллажах внутри бункера российские военные нашли множество ящиков с уже готовыми боеприпасами. Еще одной находкой стала заламинированная карточка. На ней была напечатана «Молитва украинского националиста». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что основная ее цель — защита граждан Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. В конце апреля под контроль российских войск полностью перешел Мариуполь, где и находится комбинат «Азовсталь». На нем укрылись оставшиеся в городе националисты. Кремль заявлял, что «Азов» может сложить оружие и выйти с завода, который был заблокирован вооруженным силами РФ. Всего, начиная с 16 мая, в плен сдались более 1700 боевиков, которые забаррикадировались на «Азовстали». * Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.

Российские военные обнаружили в пригороде Мариуполя бункер националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В нем боевики организовали мастерскую по производству патронов. На кадрах, опубликованных Пятым каналом, видно, что укрытие сделано из бетона. В нем боевики забивали патроны порохом. На стеллажах внутри бункера российские военные нашли множество ящиков с уже готовыми боеприпасами. Еще одной находкой стала заламинированная карточка. На ней была напечатана «Молитва украинского националиста». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что основная ее цель — защита граждан Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. В конце апреля под контроль российских войск полностью перешел Мариуполь, где и находится комбинат «Азовсталь». На нем укрылись оставшиеся в городе националисты. Кремль заявлял, что «Азов» может сложить оружие и выйти с завода, который был заблокирован вооруженным силами РФ. Всего, начиная с 16 мая, в плен сдались более 1700 боевиков, которые забаррикадировались на «Азовстали». * Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.