На Украине погиб племянник замминистра обороны РФ

В ходе специальной операции на Украине погиб капитан Адам Хамхоев, который является племянником замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Ингушетии.
«В Ингушетии похоронили капитана Адама Хамхоева, погибшего на Украине в ходе спецоперации. На похоронах побывал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, который приходится погибшему офицеру родным дядей. Свои соболезнования семье погибшего выразили также представители соседних республик, Минобороны России, глава Дагестана Сергей Меликов», — говорится в сообщении правительства Ингушетии.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей.
Все главное о спецоперации за сутки в одном письме
Вы подписались на рассылку
В ходе специальной операции на Украине погиб капитан Адам Хамхоев, который является племянником замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Ингушетии. «В Ингушетии похоронили капитана Адама Хамхоева, погибшего на Украине в ходе спецоперации. На похоронах побывал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, который приходится погибшему офицеру родным дядей. Свои соболезнования семье погибшего выразили также представители соседних республик, Минобороны России, глава Дагестана Сергей Меликов», — говорится в сообщении правительства Ингушетии. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей.