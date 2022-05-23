На Украине погиб племянник замминистра обороны РФ

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Мариуполь. Украина, мариуполь
Капитана Адама Хамхоева похоронили в Ингушетии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной операции на Украине погиб капитан Адам Хамхоев, который является племянником замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Ингушетии.

«В Ингушетии похоронили капитана Адама Хамхоева, погибшего на Украине в ходе спецоперации. На похоронах побывал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, который приходится погибшему офицеру родным дядей. Свои соболезнования семье погибшего выразили также представители соседних республик, Минобороны России, глава Дагестана Сергей Меликов», — говорится в сообщении правительства Ингушетии.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей.

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В ходе специальной операции на Украине погиб капитан Адам Хамхоев, который является племянником замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Ингушетии. «В Ингушетии похоронили капитана Адама Хамхоева, погибшего на Украине в ходе спецоперации. На похоронах побывал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, который приходится погибшему офицеру родным дядей. Свои соболезнования семье погибшего выразили также представители соседних республик, Минобороны России, глава Дагестана Сергей Меликов», — говорится в сообщении правительства Ингушетии. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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