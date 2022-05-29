ВСУ нанесли удар по жилым домам в Донецке (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ освободили Северодонецк, однако ВСУ ведут обстрел из занятого ими здания. Украинские военные нанесли удар по жилым домам Донецка. Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на 29 мая — в материале URA.RU.
- Российские военные полностью освободили Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР) от украинских националистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Однако Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ заняли жилую застройку в Северодонецке в ЛНР, откуда наносят массированные артиллерийские удары;
- Вооруженные силы Украины обстреляли Макеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Двое человек убиты, пятеро ранены. Также под обстрел попал жилой дом в Донецке. Сообщается о трех пострадавших. Украинские войска и иностранные наемники также заняли позиции в детском саду и школе в населенном пункте Бахмут в ДНР, сообщили в Минобороны РФ;
- Российские военные также уничтожили крупный арсенал с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России;
- Военнослужащий 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Евган признался в убийстве пленного в Мариуполе. Это произошло на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе, где укрывались националисты;
- Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала спецоперации РФ покинул Киевскую область. Он отправился в Харьковскую область, сообщил глава его офиса Андрей Ермак;
- Иностранные наемники из США, воевавшие на стороне ВСУ, пожаловались, что им выдают плохое обмундирование и снаряжение. По их словам, украинская сторона несет большие потери, пишет The Washington Post.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны ВСУ и украинских националистов. Приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения и уничтожать лишь военную инфраструктуру, вооружение и технику ВСУ и нацбатов.
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