Сербы отвернулись от ЕС после ультиматума Шольца

Сербы перестали стремиться в Евросоюз после выставления невыполнимого ультиматума ФРГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сербские пользователи раскритиковали озвученный канцлером Германии Олафом Шольцем ультиматум по вступлению в Евросоюз. Ранее немецкий политик заявил, что страна не сможет войти в состав ЕС, если не признает самопровозглашенную республику Косово и не поддержит антироссийскую санкционную кампанию Запада.

Читатели сербской газеты Kurir стали сомневаться в самой идее присоединения к Европейскому союзу. «Ни мы не хотим в ЕС, ни он нас не хочет. Давайте признаемся в этом друг другу», — написала Milana. Ее поддержала Maja: «Мы знаем свой путь и не отклоняемся от него ни ради Украины, ни ради ЕС».

Kiza Bg отметил: «Немцы, вы нас не уничтожили в двух войнах, теперь хотите снова. Мне не нужен ЕС, чтобы жить так, как я живу, я и так привык иметь немного».

«Запад — наш враг, и это не изменится», — заметил Zare. Liliput констатировал: «Они никогда не будут нашими друзьями».

Других пользователей возмутил метод ведения политики канцлером ФРГ. «Шантаж ни к чему не приведет», — заявил duka.

Stanimir, в свою очередь, написал: «Немцы никак не могут понять, что ультиматум с сербами не пройдет». «Какое мне дело до того, что хочет канцлер Германии?», — добавил Branko.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита на Балканы заявил, что Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора. Позже, 10 июня, президент Сербии Александр Вучич сообщил, что представители ЕС никогда раньше не ставили условия взаимного признания, передает RT.

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