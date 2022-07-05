Начальник управления ГИБДД Семенов стал фигурантом дела

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обыски в администрации Карабаша. Челябинск, фсб, ягодинец вячеслав, обыск
Обыски прошли дома и на рабочем месте (фото из архива) Фото:

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов стал одним из фигурантов дела о злоупотреблении должностными полномочиями, которое было возбужденного год назад после проверок. У него дома и на работе проведены обыски. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«По нашим данным, обыски проводят сотрудники ФСБ, дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По его словам, речь идет о деле, возбужденном в 2021 году после проверки работы коммерческих МРЭО», — сообщило ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Ранее сообщалось об обысках у Алексея Семенова. Обыски идут в кабинете и дома у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Других подробностей и официальной информации не приводилось.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов стал одним из фигурантов дела о злоупотреблении должностными полномочиями, которое было возбужденного год назад после проверок. У него дома и на работе проведены обыски. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «По нашим данным, обыски проводят сотрудники ФСБ, дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По его словам, речь идет о деле, возбужденном в 2021 году после проверки работы коммерческих МРЭО», — сообщило ТАСС со ссылкой на собеседника агентства. Ранее сообщалось об обысках у Алексея Семенова. Обыски идут в кабинете и дома у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Других подробностей и официальной информации не приводилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...