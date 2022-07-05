Начальник управления ГИБДД Семенов стал фигурантом дела

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов стал одним из фигурантов дела о злоупотреблении должностными полномочиями, которое было возбужденного год назад после проверок. У него дома и на работе проведены обыски. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«По нашим данным, обыски проводят сотрудники ФСБ, дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По его словам, речь идет о деле, возбужденном в 2021 году после проверки работы коммерческих МРЭО», — сообщило ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
Ранее сообщалось об обысках у Алексея Семенова. Обыски идут в кабинете и дома у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Других подробностей и официальной информации не приводилось.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал