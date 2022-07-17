Глава МИД РФ Лавров рассказал о ходе спецоперации на Украине

18 июля 2022 в 02:39 Размер текста - 17 +

Российские войска уверенно решают задачи в рамках спецоперации, заявил Сергей Лавров Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России и войска Донецкой и Луганской народных республик уверенно решают задачи в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Сегодня Вооруженные Силы России и ополченцы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции (СВО), добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации», — заявил Сергей Лавров в своей статье для «Известий». Он отметил, что, проигрывая на поле боя, Киев устраивает инсценировки «на крови». Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила склад противокорабельных ракет «Harpoon» в Одессе, пусковую установку и заряжающую машину американской РСЗО «HIMARS» в Красноармейске. Британский обозреватель издания 19fortyfive Джек Бакби назвал это событие «плохими новостями» для НАТО и Украины. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы России и войска Донецкой и Луганской народных республик уверенно решают задачи в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Сегодня Вооруженные Силы России и ополченцы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции (СВО), добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации», — заявил Сергей Лавров в своей статье для «Известий». Он отметил, что, проигрывая на поле боя, Киев устраивает инсценировки «на крови». Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила склад противокорабельных ракет «Harpoon» в Одессе, пусковую установку и заряжающую машину американской РСЗО «HIMARS» в Красноармейске. Британский обозреватель издания 19fortyfive Джек Бакби назвал это событие «плохими новостями» для НАТО и Украины. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.