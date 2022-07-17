17 июля 2022

Глава МИД РФ Лавров рассказал о ходе спецоперации на Украине

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Сергей Лавров в Сималенде. Екатеринбург, сималенд, лавров сергей
Российские войска уверенно решают задачи в рамках спецоперации, заявил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России и войска Донецкой и Луганской народных республик уверенно решают задачи в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Сегодня Вооруженные Силы России и ополченцы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции (СВО), добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации», — заявил Сергей Лавров в своей статье для «Известий». Он отметил, что, проигрывая на поле боя, Киев устраивает инсценировки «на крови».

Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила склад противокорабельных ракет «Harpoon» в Одессе, пусковую установку и заряжающую машину американской РСЗО «HIMARS» в Красноармейске. Британский обозреватель издания 19fortyfive Джек Бакби назвал это событие «плохими новостями» для НАТО и Украины.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.

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Вооруженные силы России и войска Донецкой и Луганской народных республик уверенно решают задачи в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Сегодня Вооруженные Силы России и ополченцы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции (СВО), добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации», — заявил Сергей Лавров в своей статье для «Известий». Он отметил, что, проигрывая на поле боя, Киев устраивает инсценировки «на крови». Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила склад противокорабельных ракет «Harpoon» в Одессе, пусковую установку и заряжающую машину американской РСЗО «HIMARS» в Красноармейске. Британский обозреватель издания 19fortyfive Джек Бакби назвал это событие «плохими новостями» для НАТО и Украины. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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