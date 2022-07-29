Жена мэра Архангельска назвала паршивой должность мужа

Мэр Архангельска работает без выходных, заявила его жена
Жена мэра Архангельска Дмитрия Морева Елена заявила, что ее супруг работает на «паршивой должности» в «самом проблемном городе». Такой комментарий она оставила в соцсети «ВКонтакте».
«Человек работает без выходных и отпусков, все здоровье уже угробил на этой паршивой должности в одном из самых проблемных городов страны», — написала Елена Морева в комментарии под записью пользователя «ВКонтакте» об отпуске ее мужа. Скриншот опубликован в telegram-канале «29.RU | Новости Поморья».
Глава Архангельска не отреагировал на заявление своей жены. Морев занимает пост мэра с ноября 2020 года, передает «Федеральное агентство новостей».
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