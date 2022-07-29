Жена мэра Архангельска назвала паршивой должность мужа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет областной думы по бюджету. Курган, депутат, чиновник, новый год, праздничные выходные
Мэр Архангельска работает без выходных, заявила его жена Фото:

Жена мэра Архангельска Дмитрия Морева Елена заявила, что ее супруг работает на «паршивой должности» в «самом проблемном городе». Такой комментарий она оставила в соцсети «ВКонтакте».

«Человек работает без выходных и отпусков, все здоровье уже угробил на этой паршивой должности в одном из самых проблемных городов страны», — написала Елена Морева в комментарии под записью пользователя «ВКонтакте» об отпуске ее мужа. Скриншот опубликован в telegram-канале «29.RU | Новости Поморья».

Глава Архангельска не отреагировал на заявление своей жены. Морев занимает пост мэра с ноября 2020 года, передает «Федеральное агентство новостей».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Жена мэра Архангельска Дмитрия Морева Елена заявила, что ее супруг работает на «паршивой должности» в «самом проблемном городе». Такой комментарий она оставила в соцсети «ВКонтакте». «Человек работает без выходных и отпусков, все здоровье уже угробил на этой паршивой должности в одном из самых проблемных городов страны», — написала Елена Морева в комментарии под записью пользователя «ВКонтакте» об отпуске ее мужа. Скриншот опубликован в telegram-канале «29.RU | Новости Поморья». Глава Архангельска не отреагировал на заявление своей жены. Морев занимает пост мэра с ноября 2020 года, передает «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...