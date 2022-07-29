Жена мэра Архангельска назвала паршивой должность мужа 29 июля 2022 в 18:08 Размер текста - 17 + Мэр Архангельска работает без выходных, заявила его жена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жена мэра Архангельска Дмитрия Морева Елена заявила, что ее супруг работает на «паршивой должности» в «самом проблемном городе». Такой комментарий она оставила в соцсети «ВКонтакте». «Человек работает без выходных и отпусков, все здоровье уже угробил на этой паршивой должности в одном из самых проблемных городов страны», — написала Елена Морева в комментарии под записью пользователя «ВКонтакте» об отпуске ее мужа. Скриншот опубликован в telegram-канале «29.RU | Новости Поморья». Глава Архангельска не отреагировал на заявление своей жены. Морев занимает пост мэра с ноября 2020 года, передает «Федеральное агентство новостей». Жена мэра Архангельска Дмитрия Морева Елена заявила, что ее супруг работает на «паршивой должности» в «самом проблемном городе». Такой комментарий она оставила в соцсети «ВКонтакте». «Человек работает без выходных и отпусков, все здоровье уже угробил на этой паршивой должности в одном из самых проблемных городов страны», — написала Елена Морева в комментарии под записью пользователя «ВКонтакте» об отпуске ее мужа. Скриншот опубликован в telegram-канале «29.RU | Новости Поморья». Глава Архангельска не отреагировал на заявление своей жены. Морев занимает пост мэра с ноября 2020 года, передает «Федеральное агентство новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям