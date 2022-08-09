Губернатор Паслер приехал восстанавливать проблемный район ЛНР

09 августа 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Денис Паслер второй раз приехал в Перевальский район ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Оренбургской области Денис Паслер второй раз за месяц посетил Перевальский район Луганской народной республики и обсудил с местными властями подготовку к отопительному сезону. Проблемы с отоплением в районе вызваны регулярными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые используют для ударов американские РСЗО HIMARS. Оренбургская область намерена передать в Перевальский район угольные и газовые котлы, а также газовые котельные. «Сегодня вновь работаю в Перевальском районе Луганской Народной Республики. Обсудили с руководством района подготовку к отопительному сезону. В ближайшее время передадим району 7 угольных и 7 газовых котлов, 4 блочные газовые котельные, произведенные в Новосергиевке. В прошлый визит наметили для себя три важных для района социальных объекта, которые сделаем в первую очередь: гимназию, городской стадион „Шахтер“ и детскую школу искусств», — написал Паслер в своем telegram-канале. Губернатор также передал жителям района гуманитарную помощь. Для развоза школьников были предоставлены несколько «газелей» и автобусов, а также 40 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Паслер также сообщил, что местная гимназия будет отремонтирована к 1 сентября. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что главная задача спецоперации — защитить граждан Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ регулярно устраивали карательные операции против мирных жителей. В частности, ВСУ используют американские РСЗО для ударов по населенным пунктам Донбасса. Фото: пресс-служба Дениса Паслера Фото: пресс-служба Дениса Паслера Фото: пресс-служба Дениса Паслера Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер второй раз за месяц посетил Перевальский район Луганской народной республики и обсудил с местными властями подготовку к отопительному сезону. Проблемы с отоплением в районе вызваны регулярными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые используют для ударов американские РСЗО HIMARS. Оренбургская область намерена передать в Перевальский район угольные и газовые котлы, а также газовые котельные. «Сегодня вновь работаю в Перевальском районе Луганской Народной Республики. Обсудили с руководством района подготовку к отопительному сезону. В ближайшее время передадим району 7 угольных и 7 газовых котлов, 4 блочные газовые котельные, произведенные в Новосергиевке. В прошлый визит наметили для себя три важных для района социальных объекта, которые сделаем в первую очередь: гимназию, городской стадион „Шахтер“ и детскую школу искусств», — написал Паслер в своем telegram-канале. Губернатор также передал жителям района гуманитарную помощь. Для развоза школьников были предоставлены несколько «газелей» и автобусов, а также 40 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Паслер также сообщил, что местная гимназия будет отремонтирована к 1 сентября. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что главная задача спецоперации — защитить граждан Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ регулярно устраивали карательные операции против мирных жителей. В частности, ВСУ используют американские РСЗО для ударов по населенным пунктам Донбасса.