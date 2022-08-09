Губернатор Паслер приехал восстанавливать проблемный район ЛНР

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, паслер денис
Денис Паслер второй раз приехал в Перевальский район ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер второй раз за месяц посетил Перевальский район Луганской народной республики и обсудил с местными властями подготовку к отопительному сезону. Проблемы с отоплением в районе вызваны регулярными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые используют для ударов американские РСЗО HIMARS. Оренбургская область намерена передать в Перевальский район угольные и газовые котлы, а также газовые котельные.

«Сегодня вновь работаю в Перевальском районе Луганской Народной Республики. Обсудили с руководством района подготовку к отопительному сезону. В ближайшее время передадим району 7 угольных и 7 газовых котлов, 4 блочные газовые котельные, произведенные в Новосергиевке. В прошлый визит наметили для себя три важных для района социальных объекта, которые сделаем в первую очередь: гимназию, городской стадион „Шахтер“ и детскую школу искусств», — написал Паслер в своем telegram-канале.

Губернатор также передал жителям района гуманитарную помощь. Для развоза школьников были предоставлены несколько «газелей» и автобусов, а также 40 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Паслер также сообщил, что местная гимназия будет отремонтирована к 1 сентября.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что главная задача спецоперации — защитить граждан Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ регулярно устраивали карательные операции против мирных жителей. В частности, ВСУ используют американские РСЗО для ударов по населенным пунктам Донбасса.

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер второй раз за месяц посетил Перевальский район Луганской народной республики и обсудил с местными властями подготовку к отопительному сезону. Проблемы с отоплением в районе вызваны регулярными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые используют для ударов американские РСЗО HIMARS. Оренбургская область намерена передать в Перевальский район угольные и газовые котлы, а также газовые котельные. «Сегодня вновь работаю в Перевальском районе Луганской Народной Республики. Обсудили с руководством района подготовку к отопительному сезону. В ближайшее время передадим району 7 угольных и 7 газовых котлов, 4 блочные газовые котельные, произведенные в Новосергиевке. В прошлый визит наметили для себя три важных для района социальных объекта, которые сделаем в первую очередь: гимназию, городской стадион „Шахтер“ и детскую школу искусств», — написал Паслер в своем telegram-канале. Губернатор также передал жителям района гуманитарную помощь. Для развоза школьников были предоставлены несколько «газелей» и автобусов, а также 40 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Паслер также сообщил, что местная гимназия будет отремонтирована к 1 сентября. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что главная задача спецоперации — защитить граждан Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ регулярно устраивали карательные операции против мирных жителей. В частности, ВСУ используют американские РСЗО для ударов по населенным пунктам Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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