«Страна»: на Украине резко подорожал газ для производств

07 августа 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

Растущая цена на газ способна «добить» украинские производства, заявляют предприниматели Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Цены на газ для украинских предприятий резко подорожали до 45 гривен за кубометр. И июля стоимость возросла на 50%. «В июле газ для бизнеса стоил до 30 гривен за куб, под конец месяца — до 34 гривен. А за последнюю неделю ценник взлетел до 45 гривен», — говорится в материале украинского портала «Страна». Отмечается, что предприниматели «шокированы» новыми ценами. Однако, уточняется в материале, есть вероятность еще большего подорожания газа. На украинских предприятиях говорят, что газ по 45 гривен за куб «добьет многие производства, которые и так выживают из последних сил». Цены на газ в Европе выросли почти на 20% и превысили 1200 долларов за тысячу кубов на фоне приостановки транзита российского газа украинским оператором через одну из точек. Также страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Экономические ограничения спровоцировали кризис на мировом рынке энергоносителей. Журнал The Spectator пишет, что Германия попала в ловушку из-за цен на газ. В Польше похвастались, что пока справляются без поставок российского газа. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер утверждает, что Германия не переживет зиму без российского топлива.

Цены на газ для украинских предприятий резко подорожали до 45 гривен за кубометр. И июля стоимость возросла на 50%. «В июле газ для бизнеса стоил до 30 гривен за куб, под конец месяца — до 34 гривен. А за последнюю неделю ценник взлетел до 45 гривен», — говорится в материале украинского портала «Страна». Отмечается, что предприниматели «шокированы» новыми ценами. Однако, уточняется в материале, есть вероятность еще большего подорожания газа. На украинских предприятиях говорят, что газ по 45 гривен за куб «добьет многие производства, которые и так выживают из последних сил». Цены на газ в Европе выросли почти на 20% и превысили 1200 долларов за тысячу кубов на фоне приостановки транзита российского газа украинским оператором через одну из точек. Также страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Экономические ограничения спровоцировали кризис на мировом рынке энергоносителей. Журнал The Spectator пишет, что Германия попала в ловушку из-за цен на газ. В Польше похвастались, что пока справляются без поставок российского газа. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер утверждает, что Германия не переживет зиму без российского топлива.