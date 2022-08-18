США выделят новый пакет помощи Украине почти на миллиард долларов

19 августа 2022 в 03:23 Размер текста - 17 +

США готовятся передать избыточное оружие из запасов Пентагона Фото: unsplash.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белый дом готовится выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму около 800 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом. По данным собеседников агентства, президент США Джо Байден использует свои полномочия по сокращению расходов для того, чтобы выделить новый пакет помощи Украине. Отмечается, что Белый дом планирует передать Киеву «избыточное оружие из американских запасов». Ранее сообщалось, что США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также Вашингтон обещал выделить Киеву 89 миллионов долларов на подготовку саперов. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал поставки вооружения на Украину «вложением в европейскую безопасность». США и другие страны отправляют оружие Киеву и помогают Украине финансово в связи со спецоперацией РФ, которая проходит на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации является освобождение Донбасса и демилитаризация Украины.

Белый дом готовится выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму около 800 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом. По данным собеседников агентства, президент США Джо Байден использует свои полномочия по сокращению расходов для того, чтобы выделить новый пакет помощи Украине. Отмечается, что Белый дом планирует передать Киеву «избыточное оружие из американских запасов». Ранее сообщалось, что США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также Вашингтон обещал выделить Киеву 89 миллионов долларов на подготовку саперов. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал поставки вооружения на Украину «вложением в европейскую безопасность». США и другие страны отправляют оружие Киеву и помогают Украине финансово в связи со спецоперацией РФ, которая проходит на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации является освобождение Донбасса и демилитаризация Украины.