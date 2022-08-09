09 августа 2022

США направят Киеву почти 100 млн долларов на новые цели

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, мариуполь, сапер, разминирование
США предоставят Киеву 89 млн долларов на помощь в разминировании территории Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон выделит Киеву 89 миллионов на подготовку саперов, которые должны будут заняться разминированием территории. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства США.

По представленным данным, госдепартамент США одобрил выделение 89 миллионов долларов. Они будут направлены на подготовку 100 групп саперов и приобретение нужного оборудования.

Ранее сообщалось, что США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Пентагона.

Западные страны значительно увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS.

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Вашингтон выделит Киеву 89 миллионов на подготовку саперов, которые должны будут заняться разминированием территории. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства США. По представленным данным, госдепартамент США одобрил выделение 89 миллионов долларов. Они будут направлены на подготовку 100 групп саперов и приобретение нужного оборудования. Ранее сообщалось, что США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Пентагона. Западные страны значительно увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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