Донецкий рокер пожаловался на нехватку музыкантов в Донбассе

23 августа 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

В Донецке живут не только шахтеры, но и творческие личности, заявляет соучредитель рок-клуба Руслан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Донецкая и Луганская народные республики были богаты на наличие рок-музыкантов, однако сейчас множество из них находится на фронте. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал соучредитель донецкого рок-клуба Underground Stage Party Bar Руслан. «Проблема с наличием музыкантов: много людей уехало, много людей на фронте, у многих просто появляется апатия к творчеству», — поделился Руслан. Часть музыкантов, добавил он, не может продолжать творческую деятельность из-за травм, полученных в ходе боевых действий. Собеседник агентства также рассказал, что ранее между Луганском и Донецком был настроен поток музыкантов, благодаря чему у них была возможность гастролировать на территории Донбасса. «Донецк — творческий город и художниками он тоже не обделен. Здесь не только умеют уголь добывать», — резюмировал Руслан. В результате спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля, освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Действия российских войск на этой территории — демилитаризация и денацификация. Одной из известных медийных личностей, которая открыто выступала за начало спецоперации на Украине, стала рок-певица Юлия Чичерина, передает телеканал 360. За поддержку российской стороны против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Рэпер Хаски также поехал в Донецк поддержать российские войска, сообщает «Национальная служба новостей». В Кремле восхитились российскими знаменитостями, которые не остались равнодушными к спецоперации и Донбассу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Донецкая и Луганская народные республики были богаты на наличие рок-музыкантов, однако сейчас множество из них находится на фронте. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал соучредитель донецкого рок-клуба Underground Stage Party Bar Руслан. «Проблема с наличием музыкантов: много людей уехало, много людей на фронте, у многих просто появляется апатия к творчеству», — поделился Руслан. Часть музыкантов, добавил он, не может продолжать творческую деятельность из-за травм, полученных в ходе боевых действий. Собеседник агентства также рассказал, что ранее между Луганском и Донецком был настроен поток музыкантов, благодаря чему у них была возможность гастролировать на территории Донбасса. «Донецк — творческий город и художниками он тоже не обделен. Здесь не только умеют уголь добывать», — резюмировал Руслан. В результате спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля, освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Действия российских войск на этой территории — демилитаризация и денацификация. Одной из известных медийных личностей, которая открыто выступала за начало спецоперации на Украине, стала рок-певица Юлия Чичерина, передает телеканал 360. За поддержку российской стороны против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Рэпер Хаски также поехал в Донецк поддержать российские войска, сообщает «Национальная служба новостей». В Кремле восхитились российскими знаменитостями, которые не остались равнодушными к спецоперации и Донбассу.