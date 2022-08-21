В МИД РФ назвали одно условия для применения ядерного оружия

22 августа 2022 в 03:11 Размер текста - 17 +

Россия может применить ядерное оружие только в качестве самообороны, заявил Сергей Рябков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия может применить ядерное оружие только в качестве ответа — для самообороны в крайнем случае. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Россия гипотетически допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением ОМУ (оружия массового уничтожения — прим. URA.RU) против нас или наших союзников либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства. Ключевое слово в обоих сценариях — „агрессия“», — заявил Сергей Рябков в интервью «Известиям». Замминистра уточнил, что Россия может применить ядерное оружия только в порядке ответа на нападение. «Никаким домыслам или фантазиям здесь места нет», — резюмировал он. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что Россия не собирается применять против Украины тактическое ядерное оружие. Президент Центра национальных интересов США Дмитрий Саймс испугался, что Россия нанесет ядерный удар по Америке в ответ на поставки вооружений на Украину.

Россия может применить ядерное оружие только в качестве ответа — для самообороны в крайнем случае. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Россия гипотетически допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением ОМУ (оружия массового уничтожения — прим. URA.RU) против нас или наших союзников либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства. Ключевое слово в обоих сценариях — „агрессия“», — заявил Сергей Рябков в интервью «Известиям». Замминистра уточнил, что Россия может применить ядерное оружия только в порядке ответа на нападение. «Никаким домыслам или фантазиям здесь места нет», — резюмировал он. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что Россия не собирается применять против Украины тактическое ядерное оружие. Президент Центра национальных интересов США Дмитрий Саймс испугался, что Россия нанесет ядерный удар по Америке в ответ на поставки вооружений на Украину.