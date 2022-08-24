Пушилин: ДНР готова провести референдум и войти в состав России

Денис Пушилин прокомментировал вопрос референдума
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Донецкая народная республика готова провести референдум по вхождению в состав России. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«ДНР готова к проведению референдума по вхождению в РФ. Ожидает только выхода союзных сил на границы республики», — отметил он во время эфира на канале «Соловьев LIVE».
Пушилин заявил, что ожидается только выхода союзных войск на границы республики. Он прокомментировал и обстрел здания администрации главы ДНР: по словам Пушилина, он был согласован с США и их союзниками.
Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля этого года. Основная цель — защита мирного населения Донбасса, обстрелы по которому участились со стороны ВСУ и нацбатов.
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