Пушилин: ДНР готова провести референдум и войти в состав России

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Денис Пушилин прокомментировал вопрос референдума Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Донецкая народная республика готова провести референдум по вхождению в состав России. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«ДНР готова к проведению референдума по вхождению в РФ. Ожидает только выхода союзных сил на границы республики», — отметил он во время эфира на канале «Соловьев LIVE».

Пушилин заявил, что ожидается только выхода союзных войск на границы республики. Он прокомментировал и обстрел здания администрации главы ДНР: по словам Пушилина, он был согласован с США и их союзниками.

Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля этого года. Основная цель — защита мирного населения Донбасса, обстрелы по которому участились со стороны ВСУ и нацбатов.

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Донецкая народная республика готова провести референдум по вхождению в состав России. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «ДНР готова к проведению референдума по вхождению в РФ. Ожидает только выхода союзных сил на границы республики», — отметил он во время эфира на канале «Соловьев LIVE». Пушилин заявил, что ожидается только выхода союзных войск на границы республики. Он прокомментировал и обстрел здания администрации главы ДНР: по словам Пушилина, он был согласован с США и их союзниками. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля этого года. Основная цель — защита мирного населения Донбасса, обстрелы по которому участились со стороны ВСУ и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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