04 апреля 2025

Министр финансов США назвал Зеленского эстрадным артистом

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Зеленский - артист, а его окружение - неидеальные чиновники, заявил Бессент
Зеленский - артист, а его окружение - неидеальные чиновники, заявил Бессент Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский — артист эстрады. При этом его окружение состоит из советников, которые не всегда отличаются идеальностью. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент. 

«Он исполнитель, своего рода эстрадный артист», — заявил Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Запись беседы корреспондент выложил в соцсети Х. 

Украинского лидера окружают неидеальные советники, отметил Бессент. Однако при этом некоторые чиновники в правительстве страны вокруг Владимира Зеленского и кабинета министров очень хороши. 

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Президент Украины Владимир Зеленский — артист эстрады. При этом его окружение состоит из советников, которые не всегда отличаются идеальностью. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.  «Он исполнитель, своего рода эстрадный артист», — заявил Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Запись беседы корреспондент выложил в соцсети Х.  Украинского лидера окружают неидеальные советники, отметил Бессент. Однако при этом некоторые чиновники в правительстве страны вокруг Владимира Зеленского и кабинета министров очень хороши. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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