Министр финансов США назвал Зеленского эстрадным артистом

Президент Украины Владимир Зеленский — артист эстрады. При этом его окружение состоит из советников, которые не всегда отличаются идеальностью. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
«Он исполнитель, своего рода эстрадный артист», — заявил Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Запись беседы корреспондент выложил в соцсети Х.
Украинского лидера окружают неидеальные советники, отметил Бессент. Однако при этом некоторые чиновники в правительстве страны вокруг Владимира Зеленского и кабинета министров очень хороши.
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