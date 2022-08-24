Сенатор Косачев допустил, что ВСУ применят биооружие на Украине

25 августа 2022 в 08:14 Размер текста - 17 +

ВСУ и нацбаты при отступлении могут использовать биологическое оружие Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине Украина все больше сдает свои позиции во время спецоперации, так что может в скором времени использовать наработки биолабораторий, которые США финансировали на Украине, для диверсий на освобожденных Россией территориях. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Если существуют технологии разработки биологического оружия, то нет никаких гарантий, что они не будут использованы на практике. Тем более, когда Украина во все возрастающей степени оказывается в ситуации страны, которая сдает свои позиции», — отметил он в беседе с РИА «Новости». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, а также по спасению населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов проходит вынужденно. В ходе нее на Украине были найдены биолаборатории, и судя по оставленным там документам, их финансировали США, пишет РАПСИ. В министерстве обороны сообщали, что там разрабатывали компоненты биологического оружия. Существует информация, что украинцы под покровительством Штатов виновны в разработках новых штаммов коронавирусной инфекции, передают Дни.ру.

Украина все больше сдает свои позиции во время спецоперации, так что может в скором времени использовать наработки биолабораторий, которые США финансировали на Украине, для диверсий на освобожденных Россией территориях. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Если существуют технологии разработки биологического оружия, то нет никаких гарантий, что они не будут использованы на практике. Тем более, когда Украина во все возрастающей степени оказывается в ситуации страны, которая сдает свои позиции», — отметил он в беседе с РИА «Новости». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, а также по спасению населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов проходит вынужденно. В ходе нее на Украине были найдены биолаборатории, и судя по оставленным там документам, их финансировали США, пишет РАПСИ. В министерстве обороны сообщали, что там разрабатывали компоненты биологического оружия. Существует информация, что украинцы под покровительством Штатов виновны в разработках новых штаммов коронавирусной инфекции, передают Дни.ру.