Политолог предрек США «пятилетку пышных похорон» с 79-летним Байденом

Политолог Гаспарян: США ждет "пятилетка пышных похорон" после выборов президента в 2024 году

01 сентября 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

79-летний действующий президент США Джо Байден вряд ли будет участвовать в выборах-2024, считает политолог Фото: Официальный сайт президента Украины Возраст вряд ли позволит действующему президенту США Джозефу Байдену участвовать в следующих выборах в 2024 году, а страну ждет «пятилетка пышных похорон». Такое мнение высказал политолог Армен Гаспарян, проанализировав состав кандидатов, среди которых помимо 79-летнего Байдена в них собираются участвовать 57-летняя вице-президент Камала Харрис и 76-летний экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Пятилетка пышных похорон. Сам Байден, если, конечно, дотянет до 2024 года, Хилари (Клинтон, бывший государственный секретарь — прим. URA.RU), [бывший госсекретарь Джон] Керри, [финансист Джордж] Сорос, Нэнси (Пелоси, спикер палаты представителей США — прим. URA.RU) и так далее — это, конечно, богато, когда страной руководят люди в состоянии переходного периода с этого света на тот. У которых деменция — не просто близкий родственник, а главная составная часть из жизни», — передает слова Гаспаряна Пятый канал. Помимо этого политолог посоветовал действующему президенту США взять в качестве вице-президента 92-летнего Джорджа Сороса, если он все же пойдет на выборы. «Чтобы, так сказать, в полном объеме был гвардейских минометчиков по кладбищу. Если у них потенциально рассматривается, что Ненси „Пилосси“ пойдет на выборы, когда ей будет 84 года, вы понимаете, что молодости здесь не может быть в принципе?» — сказал Армен Гаспарян.

Возраст вряд ли позволит действующему президенту США Джозефу Байдену участвовать в следующих выборах в 2024 году, а страну ждет «пятилетка пышных похорон». Такое мнение высказал политолог Армен Гаспарян, проанализировав состав кандидатов, среди которых помимо 79-летнего Байдена в них собираются участвовать 57-летняя вице-президент Камала Харрис и 76-летний экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Пятилетка пышных похорон. Сам Байден, если, конечно, дотянет до 2024 года, Хилари (Клинтон, бывший государственный секретарь — прим. URA.RU), [бывший госсекретарь Джон] Керри, [финансист Джордж] Сорос, Нэнси (Пелоси, спикер палаты представителей США — прим. URA.RU) и так далее — это, конечно, богато, когда страной руководят люди в состоянии переходного периода с этого света на тот. У которых деменция — не просто близкий родственник, а главная составная часть из жизни», — передает слова Гаспаряна Пятый канал. Помимо этого политолог посоветовал действующему президенту США взять в качестве вице-президента 92-летнего Джорджа Сороса, если он все же пойдет на выборы. «Чтобы, так сказать, в полном объеме был гвардейских минометчиков по кладбищу. Если у них потенциально рассматривается, что Ненси „Пилосси“ пойдет на выборы, когда ей будет 84 года, вы понимаете, что молодости здесь не может быть в принципе?» — сказал Армен Гаспарян.