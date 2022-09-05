В Японии расстроились из-за учений российской армии на Курилах

Генсек правительства Японии Мацуно выразил сожаление из-за учений РФ "Восток-2022"

Япония считает своей территорией острова, на которых РФ проводит учения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно выразил сожаление из-за учений «Восток-2022», которые проводит Россия на Кунашире и Итурупе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Токио.

«Нам известно, что Министерство обороны России 3 сентября объявило о проведении учений, включая Кунашир и Итуруп. Проведение военных учений России на северных территориях, невзирая на протест нашей страны, вызывает крайнее сожаление», — приводит РИА «Новости» слова Мацуно.

По его словам, страна собирается и дальше следить за этими учениями. Мацуно напомнил, что Япония передала России протест по дипломатическим каналам в конце июля. Учения не совпадают с позицией Японии и являются неприемлемыми, высказался Генсек правительства.