В Японии расстроились из-за учений российской армии на Курилах

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно выразил сожаление из-за учений «Восток-2022», которые проводит Россия на Кунашире и Итурупе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Токио.
«Нам известно, что Министерство обороны России 3 сентября объявило о проведении учений, включая Кунашир и Итуруп. Проведение военных учений России на северных территориях, невзирая на протест нашей страны, вызывает крайнее сожаление», — приводит РИА «Новости» слова Мацуно.
По его словам, страна собирается и дальше следить за этими учениями. Мацуно напомнил, что Япония передала России протест по дипломатическим каналам в конце июля. Учения не совпадают с позицией Японии и являются неприемлемыми, высказался Генсек правительства.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что учения «Восток-2022» проводятся с 1 по 7 сентября. В них принимают участие более 50 тысяч военных, передает «Федеральное агентство новостей». В составе группировок наблюдатели от стран Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других государств-партнеров. В их числе Китай, Белоруссия, Индия, Армения и другие. Усиление военного сотрудничества Китая и России вызывает беспокойство у США и Евросоюза, цитирует Life статью немецкой газеты Der Tagesspiegel.
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Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно выразил сожаление из-за учений «Восток-2022», которые проводит Россия на Кунашире и Итурупе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Токио. «Нам известно, что Министерство обороны России 3 сентября объявило о проведении учений, включая Кунашир и Итуруп. Проведение военных учений России на северных территориях, невзирая на протест нашей страны, вызывает крайнее сожаление», — приводит РИА «Новости» слова Мацуно. По его словам, страна собирается и дальше следить за этими учениями. Мацуно напомнил, что Япония передала России протест по дипломатическим каналам в конце июля. Учения не совпадают с позицией Японии и являются неприемлемыми, высказался Генсек правительства. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что учения «Восток-2022» проводятся с 1 по 7 сентября. В них принимают участие более 50 тысяч военных, передает «Федеральное агентство новостей». В составе группировок наблюдатели от стран Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других государств-партнеров. В их числе Китай, Белоруссия, Индия, Армения и другие. Усиление военного сотрудничества Китая и России вызывает беспокойство у США и Евросоюза, цитирует Life статью немецкой газеты Der Tagesspiegel.