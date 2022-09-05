В Японии расстроились из-за учений российской армии на Курилах

Генсек правительства Японии Мацуно выразил сожаление из-за учений РФ "Восток-2022"
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Флаги иностранных государств. Челябинск, япония, флаг, флаг японии
Япония считает своей территорией острова, на которых РФ проводит учения Фото:

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно выразил сожаление из-за учений «Восток-2022», которые проводит Россия на Кунашире и Итурупе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Токио.

«Нам известно, что Министерство обороны России 3 сентября объявило о проведении учений, включая Кунашир и Итуруп. Проведение военных учений России на северных территориях, невзирая на протест нашей страны, вызывает крайнее сожаление», — приводит РИА «Новости» слова Мацуно.

По его словам, страна собирается и дальше следить за этими учениями. Мацуно напомнил, что Япония передала России протест по дипломатическим каналам в конце июля. Учения не совпадают с позицией Японии и являются неприемлемыми, высказался Генсек правительства.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что учения «Восток-2022» проводятся с 1 по 7 сентября. В них принимают участие более 50 тысяч военных, передает «Федеральное агентство новостей». В составе группировок наблюдатели от стран Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других государств-партнеров. В их числе Китай, Белоруссия, Индия, Армения и другие. Усиление военного сотрудничества Китая и России вызывает беспокойство у США и Евросоюза, цитирует Life статью немецкой газеты Der Tagesspiegel.

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Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно выразил сожаление из-за учений «Восток-2022», которые проводит Россия на Кунашире и Итурупе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Токио. «Нам известно, что Министерство обороны России 3 сентября объявило о проведении учений, включая Кунашир и Итуруп. Проведение военных учений России на северных территориях, невзирая на протест нашей страны, вызывает крайнее сожаление», — приводит РИА «Новости» слова Мацуно. По его словам, страна собирается и дальше следить за этими учениями. Мацуно напомнил, что Япония передала России протест по дипломатическим каналам в конце июля. Учения не совпадают с позицией Японии и являются неприемлемыми, высказался Генсек правительства. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что учения «Восток-2022» проводятся с 1 по 7 сентября. В них принимают участие более 50 тысяч военных, передает «Федеральное агентство новостей». В составе группировок наблюдатели от стран Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других государств-партнеров. В их числе Китай, Белоруссия, Индия, Армения и другие. Усиление военного сотрудничества Китая и России вызывает беспокойство у США и Евросоюза, цитирует Life статью немецкой газеты Der Tagesspiegel.
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