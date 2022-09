Байден оценил влияние своего возраста на умственные способности

Байден заявил, что возраст не влияет на его работу

19 сентября 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Джо Байден сказал, что с возрастом его умственные способности не ухудшились Фото: Адам Шульц, сайт Белого дома Президент США Джо Байден заявил, что его возраст не мешает ему работать и не влияет на его умственные способности. Об этом он сказал в интервью на американском телешоу «60 минут». «Если вы думаете, что у меня нет энергии, остроты ума, тогда вы не отличаете одного от другого. Вы просто посмотрите на меня и вы поймете, что я соблюдаю свой график, делаю то, что я делаю», — заявил Байден на шоу «60 минут» на телеканале CBS News. Он заявил, что все зависит от количества энергии и того, является ли работа последовательной. «С тем, что может сделать любой человек любого возраста», — считает президент США. Байден сказал, что не оценивает свою сосредоточенность и не особо думает о возрасте. По словам политика, возраст не повлиял на его умственные и физические способности. «Нет вещей, которые я не делаю сейчас, и которые я делал раньше, будь то физическое, умственное или что-то еще», — сообщил он. Байден неоднократно оговаривался во время своих публичных выступлений. Американская газета The New York Times заявляла, что возраст 79-летнего президента США доставляет проблемы своим подчиненным, которым приходится присматривать за ним. По мнению обозревателя американской газеты The Wall Street Journal Лэнса Морроу, возрастные изменения помешают Байдену переизбраться. Политик заявлял, что еще не принял решение об участии в следующих выборах президента.

Президент США Джо Байден заявил, что его возраст не мешает ему работать и не влияет на его умственные способности. Об этом он сказал в интервью на американском телешоу «60 минут». «Если вы думаете, что у меня нет энергии, остроты ума, тогда вы не отличаете одного от другого. Вы просто посмотрите на меня и вы поймете, что я соблюдаю свой график, делаю то, что я делаю», — заявил Байден на шоу «60 минут» на телеканале CBS News. Он заявил, что все зависит от количества энергии и того, является ли работа последовательной. «С тем, что может сделать любой человек любого возраста», — считает президент США. Байден сказал, что не оценивает свою сосредоточенность и не особо думает о возрасте. По словам политика, возраст не повлиял на его умственные и физические способности. «Нет вещей, которые я не делаю сейчас, и которые я делал раньше, будь то физическое, умственное или что-то еще», — сообщил он. Байден неоднократно оговаривался во время своих публичных выступлений. Американская газета The New York Times заявляла, что возраст 79-летнего президента США доставляет проблемы своим подчиненным, которым приходится присматривать за ним. По мнению обозревателя американской газеты The Wall Street Journal Лэнса Морроу, возрастные изменения помешают Байдену переизбраться. Политик заявлял, что еще не принял решение об участии в следующих выборах президента.