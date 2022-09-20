Депутаты народного совета ЛНР единогласно приняли закон о проведении референдума в республике

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса от киевского геноцида. Освобожденные российскими солдатами территории озвучили свое желание стать частью РФ.
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Депутаты народного совета Луганской народной республики (ЛНР) единогласно приняли законопроект о проведении референдума в республике. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «Закон о проведении референдума в Луганской Народной Республике принят <…> депутатами Народного Совета ЛНР» — написал он в своем telegram-канале. Данный законопроект принят единогласно. Ранее в Крыму заявили о том, что готовы поделиться кадрами для референдумов о воссоединении Донбасса с Россией. В Госдуме также озвучивали сроки проведения референдума в ЛНР — осень, но не поздняя. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса от киевского геноцида. Освобожденные российскими солдатами территории озвучили свое желание стать частью РФ.