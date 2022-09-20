Депутаты народного совета ЛНР единогласно приняли закон о проведении референдума в республике 20 сентября 2022 в 16:13 Размер текста - 17 + Депутатами народного совета ЛНР единогласно принят закон о проведении референдума Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Депутаты народного совета Луганской народной республики (ЛНР) единогласно приняли законопроект о проведении референдума в республике. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «Закон о проведении референдума в Луганской Народной Республике принят <…> депутатами Народного Совета ЛНР» — написал он в своем telegram-канале. Данный законопроект принят единогласно. Ранее в Крыму заявили о том, что готовы поделиться кадрами для референдумов о воссоединении Донбасса с Россией. В Госдуме также озвучивали сроки проведения референдума в ЛНР — осень, но не поздняя. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса от киевского геноцида. Освобожденные российскими солдатами территории озвучили свое желание стать частью РФ. Депутаты народного совета Луганской народной республики (ЛНР) единогласно приняли законопроект о проведении референдума в республике. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «Закон о проведении референдума в Луганской Народной Республике принят <…> депутатами Народного Совета ЛНР» — написал он в своем telegram-канале. Данный законопроект принят единогласно. Ранее в Крыму заявили о том, что готовы поделиться кадрами для референдумов о воссоединении Донбасса с Россией. В Госдуме также озвучивали сроки проведения референдума в ЛНР — осень, но не поздняя. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса от киевского геноцида. Освобожденные российскими солдатами территории озвучили свое желание стать частью РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям