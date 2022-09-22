РБК: сервисы начали блокировать объявления о помощи для уклонистов от мобилизации

22 сентября 2022 в 08:35 Размер текста - 17 +

На интернет-сервисах стали бороться с объявлениями, оказывающими помощь с отсрочкой от армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В России на интернет-сервисах стали блокировать объявления и предложения, связанные с помощью в «отсрочке от армии». Об этом сообщает РБК. «В течение дня в среду 21 сентября с площадок онлайн-сервисов, где пользователи могут размещать объявления и публиковать информацию об услугах, начали пропадать предложения по консультациям призывникам», — сказано в материале. Издание отмечает, что речь идет о сообщениях с формулировкой «отсрочка от армии». Юристы в комментарии РБК заявили, что большинство подобных объявлений с помощью с отсрочкой от армии являются незаконными. Легальной услугой здесь является только консультирование граждан по правовым основам, но никак не обход правил. При этом сервисы, на которых располагаются такие объявления не обязаны их удалять в самостоятельном порядке без специальных предписаний от Роскомнадзора. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что кабмин в кратчайшие сроки определит, кто получит отсрочку от мобилизации, сообщал RT. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.

В России на интернет-сервисах стали блокировать объявления и предложения, связанные с помощью в «отсрочке от армии». Об этом сообщает РБК. «В течение дня в среду 21 сентября с площадок онлайн-сервисов, где пользователи могут размещать объявления и публиковать информацию об услугах, начали пропадать предложения по консультациям призывникам», — сказано в материале. Издание отмечает, что речь идет о сообщениях с формулировкой «отсрочка от армии». Юристы в комментарии РБК заявили, что большинство подобных объявлений с помощью с отсрочкой от армии являются незаконными. Легальной услугой здесь является только консультирование граждан по правовым основам, но никак не обход правил. При этом сервисы, на которых располагаются такие объявления не обязаны их удалять в самостоятельном порядке без специальных предписаний от Роскомнадзора. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что кабмин в кратчайшие сроки определит, кто получит отсрочку от мобилизации, сообщал RT. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.