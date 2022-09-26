26 сентября 2022

РИА «Новости»: организации Ростова-на Дону пожаловались на фейковые письма о частичной мобилизации

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Письма поступили с сервера, зарегистрированного в Панаме Фото:
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Мобилизация в России

Вузы и медицинские учреждения Ростова-на-Дону получили письма с требованием передать данные всех подлежащих мобилизации. Об этом рассказал источник в силовых структурах региона.

«Сервер исходящего сообщения принадлежит крупнейшей американской компании Amazon Technologies Inc., предоставляющей хостинг серверов. При этом доменное имя отправителя зарегистрировано в Панаме (государство Центральной Америки — прим. ред. URA.RU)», — доложил собеседник РИА «Новости». По его словам, таким образом недоброжелатели пытаются посеять панику среди жителей.

Ранее член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина говорила о том, что на утро 26 сентября в интернете, в частности в социальных сетях, было зафиксировано более трех миллионов фейков о мобилизации в РФ и 1,5 миллиона о референдумах в ЛДНР. Она уточнила, что объем таких сообщений может быть гораздо больше. По ее словам, некоторые органы власти активно решают этот вопрос.

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Вузы и медицинские учреждения Ростова-на-Дону получили письма с требованием передать данные всех подлежащих мобилизации. Об этом рассказал источник в силовых структурах региона. «Сервер исходящего сообщения принадлежит крупнейшей американской компании Amazon Technologies Inc., предоставляющей хостинг серверов. При этом доменное имя отправителя зарегистрировано в Панаме (государство Центральной Америки — прим. ред. URA.RU)», — доложил собеседник РИА «Новости». По его словам, таким образом недоброжелатели пытаются посеять панику среди жителей. Ранее член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина говорила о том, что на утро 26 сентября в интернете, в частности в социальных сетях, было зафиксировано более трех миллионов фейков о мобилизации в РФ и 1,5 миллиона о референдумах в ЛДНР. Она уточнила, что объем таких сообщений может быть гораздо больше. По ее словам, некоторые органы власти активно решают этот вопрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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