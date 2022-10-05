Власти Запорожья сообщили о разгроме штаба ВСУ в крупном городе Украины Рогов: в центре Одессы разгромлен штаб украинских боевиков 06 октября 2022 в 02:16 Размер текста - 17 + Владимир Рогов сообщил о четырех взрывах в центре Одессы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Штабе оперативного командования «ЮГ» ВСУ в центре Одессы прогремело четыре взрыва. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «4 взрыва в центре Одессы на ул. Пирогова — прямое попадание летающих „мопедов“ в Штаб оперативного командования ЮГ боевиков ВСУ», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что это бывший штаб Одесского военного округа. Ранее Рогов предупредил, что украинские националисты в любой момент могут устроить провокацию на Днепропетровской гидроэлектростанции (ГЭС). По его словам, американские и британские силовые структуры уже запросили у Киева результаты учений, проходивших в регионе в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай происшествий на ГЭС. В Штабе оперативного командования «ЮГ» ВСУ в центре Одессы прогремело четыре взрыва. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «4 взрыва в центре Одессы на ул. Пирогова — прямое попадание летающих „мопедов“ в Штаб оперативного командования ЮГ боевиков ВСУ», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что это бывший штаб Одесского военного округа. Ранее Рогов предупредил, что украинские националисты в любой момент могут устроить провокацию на Днепропетровской гидроэлектростанции (ГЭС). По его словам, американские и британские силовые структуры уже запросили у Киева результаты учений, проходивших в регионе в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай происшествий на ГЭС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям