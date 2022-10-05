Власти Запорожья сообщили о разгроме штаба ВСУ в крупном городе Украины

Владимир Рогов сообщил о четырех взрывах в центре Одессы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Штабе оперативного командования «ЮГ» ВСУ в центре Одессы прогремело четыре взрыва. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«4 взрыва в центре Одессы на ул. Пирогова — прямое попадание летающих „мопедов“ в Штаб оперативного командования ЮГ боевиков ВСУ», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что это бывший штаб Одесского военного округа.
Ранее Рогов предупредил, что украинские националисты в любой момент могут устроить провокацию на Днепропетровской гидроэлектростанции (ГЭС). По его словам, американские и британские силовые структуры уже запросили у Киева результаты учений, проходивших в регионе в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай происшествий на ГЭС.
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