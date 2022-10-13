Метеоролог Шувалов рассказал про риск потопа в регионе России

Метеоролог Шувалов: в Санкт-Петербурге с 16 на 17 октября ожидается наводнение

13 октября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Река Нева может выйти из берегов с 16 на 17 октября, такой прогноз дал Александр Шувалов Фото: Алексей Колчин © URA.RU Река Нева может выйти из берегов в ночь с 16 на 17 октября. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В воскресенья 16 октября погода в Санкт-Петербурге начнет резко меняться. Будет это вызвано приходом Скандинавского циклона. Пройдет он севернее Санкт-Петербурга и в ночь на 17 октября, в понедельник скорость ветра в городе может достигать 15-20 м/с. Поскольку направление западное, то очень вероятен нагон воды из Финского залива. В нем скорость ветра будет составлять 20-25 м/с, в Кронштадте больше 20 м/с. В связи с эти подъем уровня воды в Неве может составить до 1-1,2 метра. Выйдет она к Академии наук, к Эрмитажу», — подчеркнул Александр Шувалов. По словам метеоролога, коснется Скандинавский циклон и Петрозаводска. «Также потреплет ветер Петрозаводск. Возможно, немного поштормит на Ладожском озере», — добавил Шувалов.

Река Нева может выйти из берегов в ночь с 16 на 17 октября. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В воскресенья 16 октября погода в Санкт-Петербурге начнет резко меняться. Будет это вызвано приходом Скандинавского циклона. Пройдет он севернее Санкт-Петербурга и в ночь на 17 октября, в понедельник скорость ветра в городе может достигать 15-20 м/с. Поскольку направление западное, то очень вероятен нагон воды из Финского залива. В нем скорость ветра будет составлять 20-25 м/с, в Кронштадте больше 20 м/с. В связи с эти подъем уровня воды в Неве может составить до 1-1,2 метра. Выйдет она к Академии наук, к Эрмитажу», — подчеркнул Александр Шувалов. По словам метеоролога, коснется Скандинавский циклон и Петрозаводска. «Также потреплет ветер Петрозаводск. Возможно, немного поштормит на Ладожском озере», — добавил Шувалов.