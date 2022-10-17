Жители Подмосковья опровергли смерть мобилизованных родственников при обстреле на полигоне в Белгороде

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, амуниция, военные сборы, экипировка, полигон, резервисты
Родственники двух мобилизованных сообщили о том, что с их родными все в порядке Фото:

После обстрела, совершенного в Белгороде, в интернете начали появляться списки с именами погибших. В числе жертв значились жители Подмосковья Алексей Сапкалов и Денис Синицын. Позже родственники военных опровергли смерть своих близких.

«Алексей был на полигоне, но с ним все в порядке, в тот момент, когда произошел теракт его на стрельбах не было», — сообщил изданию «Подмосковье сегодня» брат Алексея Антон Малышев. Гибель Дениса Синицына опровергла подруга мобилизованного Алена Глебова: «Конечно, Денис жив! Я это точно знаю. Пока что он на связь не выходил, но фото [в соцсетях] сменил он сам, а не кто-то за него».

Ранее двое граждан одной из стран СНГ устроили стрельбу на учебном полигоне в Белгороде. Как сообщили в Минобороны РФ, были убиты 11 добровольцев и 15 ранены.

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После обстрела, совершенного в Белгороде, в интернете начали появляться списки с именами погибших. В числе жертв значились жители Подмосковья Алексей Сапкалов и Денис Синицын. Позже родственники военных опровергли смерть своих близких. «Алексей был на полигоне, но с ним все в порядке, в тот момент, когда произошел теракт его на стрельбах не было», — сообщил изданию «Подмосковье сегодня» брат Алексея Антон Малышев. Гибель Дениса Синицына опровергла подруга мобилизованного Алена Глебова: «Конечно, Денис жив! Я это точно знаю. Пока что он на связь не выходил, но фото [в соцсетях] сменил он сам, а не кто-то за него». Ранее двое граждан одной из стран СНГ устроили стрельбу на учебном полигоне в Белгороде. Как сообщили в Минобороны РФ, были убиты 11 добровольцев и 15 ранены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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