Жители Подмосковья опровергли смерть мобилизованных родственников при обстреле на полигоне в Белгороде

17 октября 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Родственники двух мобилизованных сообщили о том, что с их родными все в порядке Фото: Таисия Воронцова © URA.RU После обстрела, совершенного в Белгороде, в интернете начали появляться списки с именами погибших. В числе жертв значились жители Подмосковья Алексей Сапкалов и Денис Синицын. Позже родственники военных опровергли смерть своих близких. «Алексей был на полигоне, но с ним все в порядке, в тот момент, когда произошел теракт его на стрельбах не было», — сообщил изданию «Подмосковье сегодня» брат Алексея Антон Малышев. Гибель Дениса Синицына опровергла подруга мобилизованного Алена Глебова: «Конечно, Денис жив! Я это точно знаю. Пока что он на связь не выходил, но фото [в соцсетях] сменил он сам, а не кто-то за него». Ранее двое граждан одной из стран СНГ устроили стрельбу на учебном полигоне в Белгороде. Как сообщили в Минобороны РФ, были убиты 11 добровольцев и 15 ранены.

После обстрела, совершенного в Белгороде, в интернете начали появляться списки с именами погибших. В числе жертв значились жители Подмосковья Алексей Сапкалов и Денис Синицын. Позже родственники военных опровергли смерть своих близких. «Алексей был на полигоне, но с ним все в порядке, в тот момент, когда произошел теракт его на стрельбах не было», — сообщил изданию «Подмосковье сегодня» брат Алексея Антон Малышев. Гибель Дениса Синицына опровергла подруга мобилизованного Алена Глебова: «Конечно, Денис жив! Я это точно знаю. Пока что он на связь не выходил, но фото [в соцсетях] сменил он сам, а не кто-то за него». Ранее двое граждан одной из стран СНГ устроили стрельбу на учебном полигоне в Белгороде. Как сообщили в Минобороны РФ, были убиты 11 добровольцев и 15 ранены.