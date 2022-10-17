Автоэксперт Шкуматов объяснил, как правильно подготовить машину к зиме

Автоюрист Шкуматов: перед началом зимы нужно сделать комплексную диагностику машины

18 октября 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

Автомобиль нуждается в комплексной диагностике перед началом зимнего периода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Перед началом зимы владельцам автомобилей следует заехать в мастерскую и сделать комплексную диагностику машины на предмет уровня и качества всех жидкостей, а также проверить ходовую часть, тормозные колодки и жидкость. Об этом URA.RU рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. «В любом СТО есть комплексная диагностика. Она заключается в проверке уровня и качества всех жидкостей: масло, тормозная, охлаждающая. Это все надо проверить. Также проверить ходовую часть. И, конечно, состояние тормозных колодок и дисков», — сказал Петр Шкуматов. Также автоэксперт дал советы, которые пригодятся зимой. «Чтобы двери не примерзали к резинкам и уплотнителям, следует купить самое дешевое силиконовое масло и смазать их. Это будет очень полезно, потому что к этим уплотнителям примерзают двери и можно их оторвать, когда зимой открываешь машину. Если протереть их силиконовым маслом, то подобных проблем не будет», — добавил он. «Если техосмотр делался давно, то нужно внеочередным образом поменять масло и воздушный фильтр. Если масло прошло уже 10 тысяч километров или человек нечасто ездит за рулем, то масло нужно слить и поменять на свежее. Обратите внимание, что для разных времен года некоторые производители автомобилей рекомендуют масло разной вязкости», — отметил спикер. «Не стоит забывать, что зимой машину и двигатель нужно прогревать перед тем, как начинать движение. Многие автомобилисты зимой заводят машину, постояв три секунды начинают движение. От этой привычки надо отказываться и как минимум несколько минут давать двигателю и охлаждающей жидкости прогреться», — уточнил собеседник агентства. Кроме того, автолюбителям следует изменить свой стиль вождения, подчеркнул Шкуматов. «Зимний стиль вождения сильно отличается от летнего. Он предполагает большую дистанцию до впереди идущего автомобиля и плавное торможение. Потом необходимо помнить, что зимой видимость хуже даже днем, поэтому скорость движения должна быть ниже», — заключил автоэксперт.

Перед началом зимы владельцам автомобилей следует заехать в мастерскую и сделать комплексную диагностику машины на предмет уровня и качества всех жидкостей, а также проверить ходовую часть, тормозные колодки и жидкость. Об этом URA.RU рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. «В любом СТО есть комплексная диагностика. Она заключается в проверке уровня и качества всех жидкостей: масло, тормозная, охлаждающая. Это все надо проверить. Также проверить ходовую часть. И, конечно, состояние тормозных колодок и дисков», — сказал Петр Шкуматов. Также автоэксперт дал советы, которые пригодятся зимой. «Чтобы двери не примерзали к резинкам и уплотнителям, следует купить самое дешевое силиконовое масло и смазать их. Это будет очень полезно, потому что к этим уплотнителям примерзают двери и можно их оторвать, когда зимой открываешь машину. Если протереть их силиконовым маслом, то подобных проблем не будет», — добавил он. «Если техосмотр делался давно, то нужно внеочередным образом поменять масло и воздушный фильтр. Если масло прошло уже 10 тысяч километров или человек нечасто ездит за рулем, то масло нужно слить и поменять на свежее. Обратите внимание, что для разных времен года некоторые производители автомобилей рекомендуют масло разной вязкости», — отметил спикер. «Не стоит забывать, что зимой машину и двигатель нужно прогревать перед тем, как начинать движение. Многие автомобилисты зимой заводят машину, постояв три секунды начинают движение. От этой привычки надо отказываться и как минимум несколько минут давать двигателю и охлаждающей жидкости прогреться», — уточнил собеседник агентства. Кроме того, автолюбителям следует изменить свой стиль вождения, подчеркнул Шкуматов. «Зимний стиль вождения сильно отличается от летнего. Он предполагает большую дистанцию до впереди идущего автомобиля и плавное торможение. Потом необходимо помнить, что зимой видимость хуже даже днем, поэтому скорость движения должна быть ниже», — заключил автоэксперт.