Выходца из Белоруссии оштрафовали за комментарий с поросячьим визгом

В Йошкар-Оле выходец из Белоруссии Кирилл Войтович был оштрафован за сообщение в мессенджере, в котором содержалась имитация поросячьего визга. Информация об административном деле размещена в картотеке на официальном сайте Йошкар-Олинского городского суда.
«Инцидент произошел в январе 2024 года. В ходе переписки в одном из мессенджеров другой пользователь предложил Войтовичу „похрюкать“. В ответ Войтович отправил фразу „Слава Украине“ (данный лозунг внесен Министерством юстиции в список нацистской символики и выражений), а также изобразил поросячий визг с помощью буквосочетания „УИ УИИИИ“», — следует из материалов суда.
На судебном заседании Войтович выразил раскаяние, однако полностью свою вину не признал. По его словам, использование указанного лозунга не было связано с прославлением Украины, а было направлено на то, чтобы спровоцировать собеседника, которого он считал гражданином Украины.
Суд квалифицировал действия Войтовича как демонстрацию нацистской атрибутики. Согласно ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и назначил ему административный штраф в размере одной тысячи рублей.
Раннее президент Польши Кароль Навроцкий выступил с предложением приравнять бандеровскую символику к символике фашистских и коммунистических режимов. Навроцкий пообещал, что в ближайшее время подготовит и направит в парламент соответствующий законопроект собственного авторства.
