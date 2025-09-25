25 сентября 2025

Выходца из Белоруссии оштрафовали за комментарий с поросячьим визгом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд привлек белоруса к административной ответственности за демонстрацию нацистской атрибутики
Суд привлек белоруса к административной ответственности за демонстрацию нацистской атрибутики Фото:

В Йошкар-Оле выходец из Белоруссии Кирилл Войтович был оштрафован за сообщение в мессенджере, в котором содержалась имитация поросячьего визга. Информация об административном деле размещена в картотеке на официальном сайте Йошкар-Олинского городского суда.

«Инцидент произошел в январе 2024 года. В ходе переписки в одном из мессенджеров другой пользователь предложил Войтовичу „похрюкать“. В ответ Войтович отправил фразу „Слава Украине“ (данный лозунг внесен Министерством юстиции в список нацистской символики и выражений), а также изобразил поросячий визг с помощью буквосочетания „УИ УИИИИ“», — следует из материалов суда. 

На судебном заседании Войтович выразил раскаяние, однако полностью свою вину не признал. По его словам, использование указанного лозунга не было связано с прославлением Украины, а было направлено на то, чтобы спровоцировать собеседника, которого он считал гражданином Украины. 

Суд квалифицировал действия Войтовича как демонстрацию нацистской атрибутики. Согласно ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и назначил ему административный штраф в размере одной тысячи рублей.

Раннее президент Польши Кароль Навроцкий выступил с предложением приравнять бандеровскую символику к символике фашистских и коммунистических режимов. Навроцкий пообещал, что в ближайшее время подготовит и направит в парламент соответствующий законопроект собственного авторства. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Йошкар-Оле выходец из Белоруссии Кирилл Войтович был оштрафован за сообщение в мессенджере, в котором содержалась имитация поросячьего визга. Информация об административном деле размещена в картотеке на официальном сайте Йошкар-Олинского городского суда. «Инцидент произошел в январе 2024 года. В ходе переписки в одном из мессенджеров другой пользователь предложил Войтовичу „похрюкать“. В ответ Войтович отправил фразу „Слава Украине“ (данный лозунг внесен Министерством юстиции в список нацистской символики и выражений), а также изобразил поросячий визг с помощью буквосочетания „УИ УИИИИ“», — следует из материалов суда.  На судебном заседании Войтович выразил раскаяние, однако полностью свою вину не признал. По его словам, использование указанного лозунга не было связано с прославлением Украины, а было направлено на то, чтобы спровоцировать собеседника, которого он считал гражданином Украины.  Суд квалифицировал действия Войтовича как демонстрацию нацистской атрибутики. Согласно ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и назначил ему административный штраф в размере одной тысячи рублей. Раннее президент Польши Кароль Навроцкий выступил с предложением приравнять бандеровскую символику к символике фашистских и коммунистических режимов. Навроцкий пообещал, что в ближайшее время подготовит и направит в парламент соответствующий законопроект собственного авторства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...