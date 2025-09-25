Аэропорт Тамбова временно ограничил выпуск и прием рейсов

В тамбовском аэропорту введен план «Ковер»
В аэропорту Тамбова «Донское» введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиация.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21:13 МСК», — предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко. О введенных ограничениях он написал в своем telegram-канале.
Ранее аналогичные меры уже вводились в аэропорту Волгограда. Ограничения вводились также для обеспечения безопасности полетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!