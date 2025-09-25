25 сентября 2025

Аэропорт Тамбова временно ограничил выпуск и прием рейсов

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов
В тамбовском аэропорту введен план «Ковер»
В тамбовском аэропорту введен план «Ковер» Фото:

В аэропорту Тамбова «Донское» введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21:13 МСК», — предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко. О введенных ограничениях он написал в своем telegram-канале.

Ранее аналогичные меры уже вводились в аэропорту Волгограда. Ограничения вводились также для обеспечения безопасности полетов.

