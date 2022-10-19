В новых регионах РФ ввели военное положение, ВСУ перешли в атаку: главное к вечеру 19 октября

В четырех регионах России введено военное положение
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех новых регионах России. Многодетных отцов освободят от мобилизации. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 19 октября.
- Президент России ввел военное положение в четырех регионах России. Военное положение введено в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
- После артподготовки на направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области украинская группировка перешла в наступление.
- Вооруженные силы России готовы отразить возможное наступление украинской армии в Херсонской области и перейти в контрнаступление.
- ВС РФ продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры Украины. Все цели поражены.
- Отцы с тремя и более детьми освобождаются от мобилизации, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Уже около 9500 тысяч отцов выведены из состава воинских частей и отправлены к своим семьям.
- Стала известна заработная плата мобилизованных. Она составит не менее 195 тысяч рублей после зачисления в часть, заявил на заседании Совбеза Владимир Путин.
- Жители ЛНР уверены в скорой победе. Уверенности придают прибывающие мобилизованные российской армии, которые готовы отразить наступление украинской армии.
- В регионах, где было введено военное положение, власть перейдет к военным. При этом существенные изменения в комендантский час не планируются
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