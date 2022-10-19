Сальдо: после указа Путина власть в регионе перейдет к военным. Видео 19 октября 2022 в 19:12 Размер текста - 17 + В регионах с военным положением власть перейдет к военным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власть в регионах, в которых объявлено военное положение, перейдет к военным. Об этом URA.RU сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным», — заявил Сальдо. Он также отметил, что из-за уменьшения дня и увеличения ночи изменения времени комендантского часа не планируется. Сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и запорожской областях было введено военное положение. Об этом объявил президент России Владимир Путин. Власть в регионах, в которых объявлено военное положение, перейдет к военным. Об этом URA.RU сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным», — заявил Сальдо. Он также отметил, что из-за уменьшения дня и увеличения ночи изменения времени комендантского часа не планируется. Сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и запорожской областях было введено военное положение. Об этом объявил президент России Владимир Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям