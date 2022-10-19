В регионах с военным положением власть перейдет к военным
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власть в регионах, в которых объявлено военное положение, перейдет к военным. Об этом URA.RU сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным», — заявил Сальдо. Он также отметил, что из-за уменьшения дня и увеличения ночи изменения времени комендантского часа не планируется.
Сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и запорожской областях было введено военное положение. Об этом объявил президент России Владимир Путин.
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