Сальдо: после указа Путина власть в регионе перейдет к военным. Видео

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В регионах с военным положением власть перейдет к военным Фото:
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Власть в регионах, в которых объявлено военное положение, перейдет к военным. Об этом URA.RU сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным», — заявил Сальдо. Он также отметил, что из-за уменьшения дня и увеличения ночи изменения времени комендантского часа не планируется.

Сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и запорожской областях было введено военное положение. Об этом объявил президент России Владимир Путин.

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Власть в регионах, в которых объявлено военное положение, перейдет к военным. Об этом URA.RU сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным», — заявил Сальдо. Он также отметил, что из-за уменьшения дня и увеличения ночи изменения времени комендантского часа не планируется. Сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и запорожской областях было введено военное положение. Об этом объявил президент России Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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