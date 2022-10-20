Британцы скупают бункеры из-за опасения ядерной атаки России

20 октября 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

В Британии резко вырос спрос на бункеры, сообщают СМИ Фото: Антон Белицкий © URA.RU Жители Великобритании стали чаще интересоваться покупкой бункеров на фоне участившихся сообщений СМИ о возможности эскалации ядерного конфликта с Россией. Об этом сообщает британская газета Daily Star. Владелец сайта по продвижению необычной недвижимости Unique Property Bulletin Расс Маклин в разговоре с изданием связал возросший спрос на бункеры с обострением российско-украинского конфликта. «[Маклин] получил более 3300 звонков, электронных писем и сообщений от перепуганных британцев. Для сравнения: в 2021 году на его сайте было 20 запросов о бункерах за год», — говорится в публикации. Так, за выставленный в марте на продажу за 25 000 фунтов стерлингов бункер в Брандалле боролись более 20 участников торгов. Почти 200 граждан за три дня поинтересовались покупкой ядерного бункера в сельской местности Норфолка. «Люди очень обеспокоены и напуганы. Они просто хотят защитить свои семьи», — прокомментировал ажиотаж на бункеры Маклин. Ранее зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева сказал, что Запад не будет напрямую вмешиваться в конфликт, если Россия использует ядерное оружие в отношении украинского режима. Его слова подтвердил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Однако он пригрозил РФ военным ответом. Еврокомиссия поддержала заявление Борреля о военном ответе, назвав слова верховного представителя очевидными.

Жители Великобритании стали чаще интересоваться покупкой бункеров на фоне участившихся сообщений СМИ о возможности эскалации ядерного конфликта с Россией. Об этом сообщает британская газета Daily Star. Владелец сайта по продвижению необычной недвижимости Unique Property Bulletin Расс Маклин в разговоре с изданием связал возросший спрос на бункеры с обострением российско-украинского конфликта. «[Маклин] получил более 3300 звонков, электронных писем и сообщений от перепуганных британцев. Для сравнения: в 2021 году на его сайте было 20 запросов о бункерах за год», — говорится в публикации. Так, за выставленный в марте на продажу за 25 000 фунтов стерлингов бункер в Брандалле боролись более 20 участников торгов. Почти 200 граждан за три дня поинтересовались покупкой ядерного бункера в сельской местности Норфолка. «Люди очень обеспокоены и напуганы. Они просто хотят защитить свои семьи», — прокомментировал ажиотаж на бункеры Маклин. Ранее зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева сказал, что Запад не будет напрямую вмешиваться в конфликт, если Россия использует ядерное оружие в отношении украинского режима. Его слова подтвердил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Однако он пригрозил РФ военным ответом. Еврокомиссия поддержала заявление Борреля о военном ответе, назвав слова верховного представителя очевидными.