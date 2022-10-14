ЕС в третий раз изменил свое решение об ответе на ядерный удар РФ 14 октября 2022 в 21:22 Размер текста - 17 + Еврокомиссия заявила, что Россию ждет военный ответ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Еврокомиссия поддерживает заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о военном ответе в случае применения Россией ядерного оружия. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕК Набиля Массрали. «Слова верховного представителя очевидны: у ядерного нападения будут серьезные последствия. Нет сомнений в том, что Европа и ее союзники должны будут отреагировать на использование ядерного оружия», — отметила она, передает РИА «Новости». Ранее Боррель сообщил, что Запад не станет отвечать ядерным ударом в случае использования этого вида вооружения на Украине. Однако он пригрозил РФ военным ответом. После чего журналист газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, заявил, что слова главы дипломатии об ответе на ядерный удар России по Украине не отражают официальную позицию ЕС, а являются его личным мнением. Еврокомиссия поддерживает заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о военном ответе в случае применения Россией ядерного оружия. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕК Набиля Массрали. «Слова верховного представителя очевидны: у ядерного нападения будут серьезные последствия. Нет сомнений в том, что Европа и ее союзники должны будут отреагировать на использование ядерного оружия», — отметила она, передает РИА «Новости». Ранее Боррель сообщил, что Запад не станет отвечать ядерным ударом в случае использования этого вида вооружения на Украине. Однако он пригрозил РФ военным ответом. После чего журналист газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, заявил, что слова главы дипломатии об ответе на ядерный удар России по Украине не отражают официальную позицию ЕС, а являются его личным мнением. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям