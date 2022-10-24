24 октября 2022

Небензя раскрыл планы РФ о применении ядерного оружия на Украине

Небензя: РФ не планирует применять ядерное оружие на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальных заявлений со стороны РФ о применении ядерного оружия не было, заявил Небензя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее письмо.

«На фоне антироссийской пропагандисткой кампании, которую ведут западные страны, мы хотели бы подчеркнуть, что РФ не намеревалась и не намеревается применять ядерное оружие на Украине», — говорится в письме. Там отмечено, что официальных заявлений о применении «такого оружия» не было.

Ранее Небензя заявлял, что Россия обвинит Украину в ядерном терроризме в случае подрыва «грязной бомбы». До этого стало известно о возможной провокации со стороны киевских властей о применении «грязной бомбы» против мирных граждан. В планах было обвинить РФ в использовании оружия массового поражения. В Госдепе США не поверили заявлениям РФ по этому поводу.

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Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее письмо. «На фоне антироссийской пропагандисткой кампании, которую ведут западные страны, мы хотели бы подчеркнуть, что РФ не намеревалась и не намеревается применять ядерное оружие на Украине», — говорится в письме. Там отмечено, что официальных заявлений о применении «такого оружия» не было. Ранее Небензя заявлял, что Россия обвинит Украину в ядерном терроризме в случае подрыва «грязной бомбы». До этого стало известно о возможной провокации со стороны киевских властей о применении «грязной бомбы» против мирных граждан. В планах было обвинить РФ в использовании оружия массового поражения. В Госдепе США не поверили заявлениям РФ по этому поводу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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