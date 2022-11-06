В США заявили о переброске 16 тысяч солдат в Европу

06 ноября 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

США к концу октября перевезли на Украину более 16 тысяч военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США к концу октября перевезли на европейский континент, в том числе на Украину, более 16 тысяч военнослужащих. Это следует из информации, опубликованной Транспортным командованием ВС США (Transcom). «[В Европу] доставлены более 16 тысяч военнослужащих, свыше 63 тысяч противотанковых систем, 84,1 тысячи тонн военной техники и снаряжения», — указано в сообщении. Также на европейский континент прислали свыше 966,5 тысячи артиллерийских снарядов, 202 артиллерийские системы, более 1,4 тысячи противовоздушных систем, 15 вертолетов и 26 патрульных судов. Transcom также сообщает, что доставка военных грузов для Украины началась с 21 января и продолжается по сей день. Переброска военнослужащих в Европу осуществляется с 3 февраля. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей. В настоящее время США поддерживают Украину поставками вооружения и денежными траншами больше всех. В 2022 году Евросоюз отправил Украине 22 млрд евро на фоне спецоперации. Такую цифру назвал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

США к концу октября перевезли на европейский континент, в том числе на Украину, более 16 тысяч военнослужащих. Это следует из информации, опубликованной Транспортным командованием ВС США (Transcom). «[В Европу] доставлены более 16 тысяч военнослужащих, свыше 63 тысяч противотанковых систем, 84,1 тысячи тонн военной техники и снаряжения», — указано в сообщении. Также на европейский континент прислали свыше 966,5 тысячи артиллерийских снарядов, 202 артиллерийские системы, более 1,4 тысячи противовоздушных систем, 15 вертолетов и 26 патрульных судов. Transcom также сообщает, что доставка военных грузов для Украины началась с 21 января и продолжается по сей день. Переброска военнослужащих в Европу осуществляется с 3 февраля. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей. В настоящее время США поддерживают Украину поставками вооружения и денежными траншами больше всех. В 2022 году Евросоюз отправил Украине 22 млрд евро на фоне спецоперации. Такую цифру назвал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.