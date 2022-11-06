Politico: США не бросят Украину даже в случае победы республиканцев 07 ноября 2022 в 13:07 Размер текста - 17 + По мнению издания, результаты выборов не повлияют на объем помощи США Украине Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине даже в случае победы партии республиканцев США на предстоящих выборах в Сенат. Об этом сообщает Politico. «По самому насущному вопросу, [необходимости в] поддержке Украины, европейские официальные лица подчеркивают, что республиканцы и демократы в целом согласны», — пишет издание. В поддержку такого мнения Politico приводит слова заместителя председателя подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Расы Юкнявичене, которая убеждена в том, что «парламентарии США не только не сократят, но усилят и сделают более эффективной поддержку Украины». Выборы в Сенат США состоятся 8 ноября. Президент Джо Байден заявил, что на их кон поставлена американская демократия, передает RT. Победители выборов вступят в должность 3 января 2023 года. О том, что США продолжат оказывать поддержку Украине, несмотря на итоги выборов заявлял также генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Национальная служба новостей». Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине даже в случае победы партии республиканцев США на предстоящих выборах в Сенат. Об этом сообщает Politico. «По самому насущному вопросу, [необходимости в] поддержке Украины, европейские официальные лица подчеркивают, что республиканцы и демократы в целом согласны», — пишет издание. В поддержку такого мнения Politico приводит слова заместителя председателя подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Расы Юкнявичене, которая убеждена в том, что «парламентарии США не только не сократят, но усилят и сделают более эффективной поддержку Украины». Выборы в Сенат США состоятся 8 ноября. Президент Джо Байден заявил, что на их кон поставлена американская демократия, передает RT. Победители выборов вступят в должность 3 января 2023 года. О том, что США продолжат оказывать поддержку Украине, несмотря на итоги выборов заявлял также генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям