Мирные жители Донбасса стали целями ВСУ при обстрелах и прилетах дронов

10 ноября 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреливает мирных жителей, передает корреспондент URA.RU Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Целями обстрелов со стороны ВСУ становятся мирные жители освобожденных территорий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами граждане. «Мы сидели на улице и пили чай. Бутерброды сделали. Нам воду вскипятили в магазине. И тут начался обстрел. Побежали прятаться в подъезд, но потом все же интересно стало и начали выходить. И вот уже восемнадцатый снаряд, мы же считали еще, прилетел к нашему подъезду» — рассказала 75-ти летняя жительница Каменки-Днепровской Валентина. По словам женщины, в том обстреле серьезно пострадала их соседка с первого этажа, которая сейчас находится в больнице, в тяжелом состоянии. Валентина также рассказала, что живет одна. По ее словам, уезжать ей некуда. Но она и не хочет покидать свой дом. Также корреспондент URA.RU уточнил, что обстрелами ВСУ подвергается и местное отделение полиции, украинские войска высылают туда дроны. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса. ВСУ с самого начала операции активно обстреливают мирные категории граждан.

Целями обстрелов со стороны ВСУ становятся мирные жители освобожденных территорий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами граждане. «Мы сидели на улице и пили чай. Бутерброды сделали. Нам воду вскипятили в магазине. И тут начался обстрел. Побежали прятаться в подъезд, но потом все же интересно стало и начали выходить. И вот уже восемнадцатый снаряд, мы же считали еще, прилетел к нашему подъезду» — рассказала 75-ти летняя жительница Каменки-Днепровской Валентина. По словам женщины, в том обстреле серьезно пострадала их соседка с первого этажа, которая сейчас находится в больнице, в тяжелом состоянии. Валентина также рассказала, что живет одна. По ее словам, уезжать ей некуда. Но она и не хочет покидать свой дом. Также корреспондент URA.RU уточнил, что обстрелами ВСУ подвергается и местное отделение полиции, украинские войска высылают туда дроны. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса. ВСУ с самого начала операции активно обстреливают мирные категории граждан.