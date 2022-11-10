Мирные жители Донбасса стали целями ВСУ при обстрелах и прилетах дронов

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Кошки и люди в разрушенном обстрелами ВСУ доме. Рубежное. ЛНР, разрушенный дом, кошки и собаки
ВСУ обстреливает мирных жителей, передает корреспондент URA.RU Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Целями обстрелов со стороны ВСУ становятся мирные жители освобожденных территорий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами граждане.

«Мы сидели на улице и пили чай. Бутерброды сделали. Нам воду вскипятили в магазине. И тут начался обстрел. Побежали прятаться в подъезд, но потом все же интересно стало и начали выходить. И вот уже восемнадцатый снаряд, мы же считали еще, прилетел к нашему подъезду» — рассказала 75-ти летняя жительница Каменки-Днепровской Валентина. По словам женщины, в том обстреле серьезно пострадала их соседка с первого этажа, которая сейчас находится в больнице, в тяжелом состоянии.

Валентина также рассказала, что живет одна. По ее словам, уезжать ей некуда. Но она и не хочет покидать свой дом. Также корреспондент URA.RU уточнил, что обстрелами ВСУ подвергается и местное отделение полиции, украинские войска высылают туда дроны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса. ВСУ с самого начала операции активно обстреливают мирные категории граждан.

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Целями обстрелов со стороны ВСУ становятся мирные жители освобожденных территорий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами граждане. «Мы сидели на улице и пили чай. Бутерброды сделали. Нам воду вскипятили в магазине. И тут начался обстрел. Побежали прятаться в подъезд, но потом все же интересно стало и начали выходить. И вот уже восемнадцатый снаряд, мы же считали еще, прилетел к нашему подъезду» — рассказала 75-ти летняя жительница Каменки-Днепровской Валентина. По словам женщины, в том обстреле серьезно пострадала их соседка с первого этажа, которая сейчас находится в больнице, в тяжелом состоянии. Валентина также рассказала, что живет одна. По ее словам, уезжать ей некуда. Но она и не хочет покидать свой дом. Также корреспондент URA.RU уточнил, что обстрелами ВСУ подвергается и местное отделение полиции, украинские войска высылают туда дроны. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса. ВСУ с самого начала операции активно обстреливают мирные категории граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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