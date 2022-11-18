The Hill: ракетный удар по Польше стал репетицией для НАТО

19 ноября 2022 в 06:18 Размер текста - 17 +

Ракетный удар по Польше стал проверкой реакции стран НАТО Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Падение ракет в Польше является примером того, как поведут себя страны мира, а в частности США, если конфликт между Россией и Украиной выйдет за пределы двух стран. Своим мнением поделилась профессор частного исследовательского института США Тара Соненшайн. «Этот инцидент — проверка на то, что может произойти, когда какое-то событие оказывает каскадный эффект на дальнейшее развитие активной фазы конфликта.<…> Ракета, поразившая Польшу, стала тревожным звонком. Это была репетиция того, как мир отреагирует, если начнет разворачиваться сценарий третьей мировой войны. Нам нужно вести серьезные разговоры о более масштабной войне, пока есть время — прежде чем мы увидим, как далеко Америка может зайти, чтобы защитить Украину» — приводит мнение Тары Соненшайн издание The Hill. В публикации отмечается, что такие страны как Литва, Эстония и Латвия особенно следят за реакцией НАТО. Они понимают, что в случае, если конфликт затронет их, то стоит ожидать сценария, аналогичного с Польшей. Ранее сообщалось, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. В результате погибло два человека. К расследованию данного происшествия сразу подключились США. Позже посла России вызвали в МИД Польши, чтобы обвинить во взрыве ракет и потребовать незамедлительно предоставить подробные разъяснения. Напротив, в Германии призвали Украину признаться во взрывах и принести извинения. После проведенного расследования, польский президент назвал ракетный удар Украины несчастным случаем. В подтверждении этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга официально озвучила, что удар был совершен Киевом.

Падение ракет в Польше является примером того, как поведут себя страны мира, а в частности США, если конфликт между Россией и Украиной выйдет за пределы двух стран. Своим мнением поделилась профессор частного исследовательского института США Тара Соненшайн. «Этот инцидент — проверка на то, что может произойти, когда какое-то событие оказывает каскадный эффект на дальнейшее развитие активной фазы конфликта.<…> Ракета, поразившая Польшу, стала тревожным звонком. Это была репетиция того, как мир отреагирует, если начнет разворачиваться сценарий третьей мировой войны. Нам нужно вести серьезные разговоры о более масштабной войне, пока есть время — прежде чем мы увидим, как далеко Америка может зайти, чтобы защитить Украину» — приводит мнение Тары Соненшайн издание The Hill. В публикации отмечается, что такие страны как Литва, Эстония и Латвия особенно следят за реакцией НАТО. Они понимают, что в случае, если конфликт затронет их, то стоит ожидать сценария, аналогичного с Польшей. Ранее сообщалось, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. В результате погибло два человека. К расследованию данного происшествия сразу подключились США. Позже посла России вызвали в МИД Польши, чтобы обвинить во взрыве ракет и потребовать незамедлительно предоставить подробные разъяснения. Напротив, в Германии призвали Украину признаться во взрывах и принести извинения. После проведенного расследования, польский президент назвал ракетный удар Украины несчастным случаем. В подтверждении этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга официально озвучила, что удар был совершен Киевом.