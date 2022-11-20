Армия РФ уничтожила дивизион ВСУ, который обстреливал Белгородскую область

20 ноября 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреливали жилые районы Белгородской области Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили дивизион ВСУ, который вел обстрел Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области, который вел обстрелы жилых районов на территории Белгородской области», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. В результате было уничтожено более 10 солдат ВСУ и четыре артиллерийских системы M777 производства США. ВСУ обстреливают Белгородскую область и другие приграничные регионы из-за спецоперации РФ на Украине. 19 ноября украинская армия обстреляла Шебекино. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что пострадал один человек.

Российские военные уничтожили дивизион ВСУ, который вел обстрел Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области, который вел обстрелы жилых районов на территории Белгородской области», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. В результате было уничтожено более 10 солдат ВСУ и четыре артиллерийских системы M777 производства США. ВСУ обстреливают Белгородскую область и другие приграничные регионы из-за спецоперации РФ на Украине. 19 ноября украинская армия обстреляла Шебекино. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что пострадал один человек.