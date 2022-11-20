Армия РФ уничтожила дивизион ВСУ, который обстреливал Белгородскую область

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво
ВСУ обстреливали жилые районы Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили дивизион ВСУ, который вел обстрел Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области, который вел обстрелы жилых районов на территории Белгородской области», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. В результате было уничтожено более 10 солдат ВСУ и четыре артиллерийских системы M777 производства США.

ВСУ обстреливают Белгородскую область и другие приграничные регионы из-за спецоперации РФ на Украине. 19 ноября украинская армия обстреляла Шебекино. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что пострадал один человек.

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Российские военные уничтожили дивизион ВСУ, который вел обстрел Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области, который вел обстрелы жилых районов на территории Белгородской области», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. В результате было уничтожено более 10 солдат ВСУ и четыре артиллерийских системы M777 производства США. ВСУ обстреливают Белгородскую область и другие приграничные регионы из-за спецоперации РФ на Украине. 19 ноября украинская армия обстреляла Шебекино. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что пострадал один человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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