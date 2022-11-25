25 ноября 2022

Пентагон: в Сирии атаковали военную базу США

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В результате атаки военной базы США в Сирии никто не пострадал Фото:

В Пентагоне сообщили о ракетном ударе по базе США в Сирии. Об этом заявило центральное командование американских ВС.

«Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в аль-Шаддади, Сирия», — пишет РИА Новости. Также сообщается, что в результате атаки пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало о начале турецкой спецоперации «Коготь-меч» на территории Сирии. Военные удары были нанесены по представителям Рабочей партии Курдистана. В Минобороны Турции заявили о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке. Воздушная операция турецких военных на севере Сирии и Ирака была направлена не только против запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК), но и против США. Об этом заявлял турецкий историк Мехмет Перинчек.

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В Пентагоне сообщили о ракетном ударе по базе США в Сирии. Об этом заявило центральное командование американских ВС. «Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в аль-Шаддади, Сирия», — пишет РИА Новости. Также сообщается, что в результате атаки пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало о начале турецкой спецоперации «Коготь-меч» на территории Сирии. Военные удары были нанесены по представителям Рабочей партии Курдистана. В Минобороны Турции заявили о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке. Воздушная операция турецких военных на севере Сирии и Ирака была направлена не только против запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК), но и против США. Об этом заявлял турецкий историк Мехмет Перинчек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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