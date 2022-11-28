Военкор Котенок сообщил об освобождении поселка возле Артемовска. Карта

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Мобилизация. Свердловская область, спецоперация, буква z, сво
Освобожден поселок Озаряновка, заявил Юрий Котенок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поселок Озеряновка, примыкающий к Курдюмовке, южнее Артемовска, освобожден от противника. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Штурмовые группы „оркестра“ выбили Вооруженные Силы Украины (ВСУ) с позиций и закрепились в поселке», — написал Котенок в своем telegram-канале.

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Поселок Озеряновка, примыкающий к Курдюмовке, южнее Артемовска, освобожден от противника. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «Штурмовые группы „оркестра“ выбили Вооруженные Силы Украины (ВСУ) с позиций и закрепились в поселке», — написал Котенок в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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