Поселок Озеряновка, примыкающий к Курдюмовке, южнее Артемовска, освобожден от противника. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«Штурмовые группы „оркестра“ выбили Вооруженные Силы Украины (ВСУ) с позиций и закрепились в поселке», — написал Котенок в своем telegram-канале.
Фото: telegram-канал Vоенкор Котенок Z
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Поселок Озеряновка, примыкающий к Курдюмовке, южнее Артемовска, освобожден от противника. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «Штурмовые группы „оркестра“ выбили Вооруженные Силы Украины (ВСУ) с позиций и закрепились в поселке», — написал Котенок в своем telegram-канале.