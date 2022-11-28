Военкор Котенок сообщил об освобождении поселка возле Артемовска. Карта

28 ноября 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Освобожден поселок Озаряновка, заявил Юрий Котенок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поселок Озеряновка, примыкающий к Курдюмовке, южнее Артемовска, освобожден от противника. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «Штурмовые группы „оркестра“ выбили Вооруженные Силы Украины (ВСУ) с позиций и закрепились в поселке», — написал Котенок в своем telegram-канале. Фото: telegram-канал Vоенкор Котенок Z

Поселок Озеряновка, примыкающий к Курдюмовке, южнее Артемовска, освобожден от противника. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «Штурмовые группы „оркестра“ выбили Вооруженные Силы Украины (ВСУ) с позиций и закрепились в поселке», — написал Котенок в своем telegram-канале.