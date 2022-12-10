Politico: в США отказались поставлять Зеленскому запрещенное оружие

Администрация президента США Джо Байдена отказалась поставлять кассетные боеприпасы, которые запрашивает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.
«Согласно нашей собственной политике, у нас есть опасения по поводу использования таких боеприпасов. Они запрещены в более чем 100 странах», — приводит Politico слова Кирби.
Отмечается, что Украина запрашивает не только кассетные боеприпасы, но и многие другие. Но администрация Байдена не рассматривает данные запросы.
Ранее Украина запрашивала у США поставку запрещенных кассетных бомб. Америка не одобрила подобную сделку, однако отказываться от нее тоже не стала.
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Администрация президента США Джо Байдена отказалась поставлять кассетные боеприпасы, которые запрашивает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. «Согласно нашей собственной политике, у нас есть опасения по поводу использования таких боеприпасов. Они запрещены в более чем 100 странах», — приводит Politico слова Кирби. Отмечается, что Украина запрашивает не только кассетные боеприпасы, но и многие другие. Но администрация Байдена не рассматривает данные запросы. Ранее Украина запрашивала у США поставку запрещенных кассетных бомб. Америка не одобрила подобную сделку, однако отказываться от нее тоже не стала.